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快訊／北韓宣布「衛星發射失敗」　火箭升空後炸爆炸

▲▼北韓21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

▲北韓27日晚間發射一枚軍事衛星，不過載運火箭在空中爆炸，發射失敗。（示意圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

北韓27日晚間10點45分許發射一枚火箭，火箭上載運了北韓的新型軍事衛星，不過火箭升空後不久隨即發生爆炸。路透社報導，火箭爆炸後，北韓國家航太技術局隨即在北韓官媒宣布，由於載運火箭在空中爆炸，這次軍事衛星發射失敗，初步調查原因是火箭發動機發生問題。

北韓2023年11月成功發射了一枚「軍事偵察衛星」，且衛星也順利進入地球軌道運行。事隔半年後，北韓27日才再次通知日本，準備在27日至6月4日期間再次發射衛星，相關墜落物預計墜落在黃海、菲律賓呂宋島（Luzon Island）以東等3處海域，位置均在日本專屬經濟海域之外。

儘管美、日及南韓都認為北韓此舉違反聯合國決議，敦促北韓應停止發射衛星，北韓仍在27日晚間10點45分左右進行發射，不過火箭升空後不久隨即發生爆炸。根據《路透社》報導，火箭爆炸後，北韓國家航太技術局宣布，由於載運火箭在空中爆炸，這次軍事衛星發射失敗，初步調查原因是火箭發動機發生問題。

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