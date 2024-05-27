沖繩緊急「發布警報」！　日本政府研判北韓今晚試射飛彈

北韓（朝鮮）今年4月靠著一首新創作的歌曲《親切的父親》再度名揚海外，歌詞內充滿著讚頌北韓最高領導人金正恩的字句，營造金正恩「國家父親」的形象，許多台灣網友甚至覺得曲風相當洗腦。如今，南韓經過政府高層的審查後，已經確定將針對該首曲目進行全面封鎖。