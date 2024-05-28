北韓火箭「空中爆炸」燒成火球！南韓曝光影片　衛星發射2分鐘失敗

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北韓火箭「空中爆炸」燒成火球！南韓曝光影片　衛星發射2分鐘就失敗

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）官媒朝中社報導稱，27日晚間10時44分發射一枚新型衛星載運火箭，1小時30分鐘後正式宣告發射失敗。然而，南韓軍方聯合參謀本部卻指出，火箭發射2分鐘後即在空中爆炸，海面上有多枚碎片。南韓軍方還公布了相關影像，只見夜空中不斷上升的光點突然爆炸燒成一團火球。

根據路透社與韓民族日報報導，北韓於27日晚間10時44分發射新的軍事偵察衛星，但火箭升空後在第一節飛行時發生爆炸。北韓官媒28日證實此事，並宣告在28日午夜0時22分確認發射失敗，初步研判是因為新開發的液體氧氣加石油引擎運作異常所致，其他可能因素仍在調查中。

▲▼北韓27日深夜10時許發射軍事偵察衛星載運火箭，但升空2分鐘左右後即在空中爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓27日深夜10時許發射軍事偵察衛星載運火箭，但升空2分鐘左右後即在空中爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

然而，南韓聯合參謀本部則表示，北韓火箭才剛發射2分鐘，南韓軍方即在7日晚間10時46分，偵察到北韓西部一側海域落下許多殘骸碎片，評估火箭已在空中爆炸。至於爆炸原因，南韓軍方認為，很可能如同北韓官媒所稱，在發射初期的第一節火箭推進器就出現引擎異常。韓美情報當局正在密切合作進行分析。

日本官房長官林芳正在28日內閣會議結束後表示，綜合情報看來，北韓昨日發射的結果應該是衛星發射失敗。日本防衛大臣木原稔則表示，北韓火箭升空約1分40秒後突然消失並爆炸，「發射的火箭幾分鐘後在黃海上空消失，推測沒有將任何物體送上宇宙太空。」

日本方面強調，儘管是為了發射衛星，但北韓仍然違反了聯合國安理會禁止北韓使用彈道飛彈技術進行物體發射的決議，並提到北韓曾表示今年要追加發射3枚軍事偵察衛星，因此之後北韓仍有可能以發展衛星為理由強行發射。

美國國務院也發表聲明，譴責北韓此次發射行為，稱北韓採用了與彈道飛彈計畫直接相關的技術，違反多項聯合國安理會決議。另外，在北韓發射導彈前的幾小時，南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄以及中國國務院總理李強27日在首爾舉行了睽違4年來首場中日韓三邊峰會。

►►►北韓發射衛星「升空2分鐘爆炸」　官媒曝失敗原因

►►►快訊／北韓宣布「衛星發射失敗」　火箭升空後炸爆炸

►►►北韓洗腦神曲讚揚金正恩「偉大的父親」　南韓全面封鎖了

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