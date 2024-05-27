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南韓空飄統戰氣球！北韓控「主權被侵犯」不忍了：將潑灑糞水洩恨

▲▼「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學近日向北韓空飄50萬張傳單。（圖／達志影像）

▲南韓脫北者團體過去曾向北韓空飄50萬張反體制傳單。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）透露，即將於近期發射第2顆軍事偵察衛星，導致東北亞緊張情勢再度升溫。北韓透過官媒發表談話，指控近來南韓不斷在邊境上空飄「宣傳氣球」和各種垃圾，認為這是南韓以心理戰的手法實施武統戰略，因此氣得表示要在邊境投擲糞水報復南韓。

根據韓媒《News1》，北韓國防省副相金剛日（音譯）昨（26）日透過北韓官媒《朝中社》，以標題「將以強而有力的自衛武力守護國家主權和安全利益」發表文章，內文指控南韓最近在兩韓邊境施放各種空飄氣球和其他宣傳物，擔憂這是由南韓所挑起、卑劣的心理戰。

金剛日表示，「利用各種機具進行空飄行為，尤其是被運用至帶有特殊軍事目的危險挑釁，先前已經針對其危險性表達相關立場了。邊境頻繁出現空飄傳單、潑灑糞水，我們將對此予以還擊。」

金剛日威脅，「許多張衛生紙和糞水等將會抵達韓國邊境地帶，（我方）將在韓國邊境、同時深入韓國進行散播，讓你們直接體會若收走這些物品，將會遭遇到何種恐怖攻擊。」

他指控，「韓國傀儡海軍和海洋警察的各種船艦，以機動巡邏等各種藉口侵犯我國（北韓）海上邊境，且變得愈加頻繁。一旦頻繁侵犯海上邊境，將招致危險的後果。我方從來沒有超越過大韓民國（南韓）所聲稱的『北方界線』（NLL）。我方無法持續袖手旁觀、目睹海上主權像現在一樣受到侵犯。」

他威脅，「我方正式警告，無論在水面上或是海底，皆能行使自衛武力。一旦在海面上發生任何事件，所有責任將由大韓民國自行承擔，因為你們無視我方的警告、侵犯共和國（指北韓）的海上主權。」

另外，金剛日還指控美國從本月13日至24日派出空軍5架戰略偵察機RC-135、16架US-2S等在空中監控北韓，「美國和韓國傀儡空軍派出無人偵察機『RQ-4B』，一天之內幾乎沒有任何空檔，連續進行空中偵察行為，幾乎是戰時的水準，嚴重侵害朝鮮（北韓）的國家主權和安全。」

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