北韓洗腦神曲讚揚金正恩「偉大的父親」　南韓全面封鎖了

▲北韓製作流行歌曲，稱頌金正恩為父親。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年4月靠著一首新創作的歌曲《親切的父親》再度名揚海外，歌詞內充滿著讚頌北韓最高領導人金正恩的字句，營造金正恩「國家父親」的形象，許多台灣網友甚至覺得曲風相當洗腦。如今，南韓經過政府高層的審查後，已經確定將針對該首曲目進行全面封鎖。

根據《韓聯社》，南韓放送通信審議委員會今（27）日召開委員會，審議讚揚金正恩的北韓流行歌曲《親切的父親》，針對含有該曲目的33個影像檔案，包括YouTube裡面的14支影片，皆採取全面封鎖，禁止南韓當地民眾透過網路觀賞含有該首曲目的影片。

南韓放送通信審議委員會其實曾於本月20日，針對和該首歌曲有關的29支影像祭出封鎖程序。

北韓今年4月17日公開含有歌曲《親近的父親》相關影片，該首曲目含有讚頌、美化金正恩的內容，還稱呼金正恩為父親，違反南韓《國家保安法》。

南韓國家情報院建議採取封鎖措施，因為該首歌曲的影片由北韓透過與外界接觸的宣傳媒體上架，歌曲內容片面稱頌、美化金正恩，與北韓向南韓實施的心理統戰相輔相成，被認為違反南韓《國家保安法》。

隨著南韓放送通信審議委員會通過封鎖程序，在南韓將無法再聽到該首北韓歌曲、也不能觀賞相關影像。