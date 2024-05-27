今晚到明天「雨最大」！豪雨灌進西半部　北部周三降溫

▲今晚到明天上半天雨勢最明顯，尤其西半部有大雨或局部豪雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

雨勢未歇，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今（27日）夜至明天上半天雨勢最明顯，各地都有降雨機率，特別在西半部有大雨或局部豪雨，周三在鋒面過後帶來東北季風，北台灣溫度轉乾涼，低溫22度左右，周四、周五回升到30度。

黃恩鴻表示，今天深夜到明天上半天是鋒面影響最明顯的時候，各地降雨機率高， 特別在西半部有大雨或局部豪雨的發生機會，短延時強降雨可能3小時累積100毫米，大雨預報時間涵蓋明天上班，因此要留意上班交通狀況。

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▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）





他說，隨後鋒面北往南通過，下半天到巴士海峽，接續的東北季風帶來乾涼空氣 ，降雨趨緩，周三北台灣溫度下降，中南部、東南部仍有水氣，會有局部短暫陣雨或雷雨，特別在午後發展旺盛，其他地區轉為多雲，午後有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，周四中南部仍有短暫陣雨跟局部雷雨，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨，特別是西半部山區有局部較大雨勢。周五到周日在鋒面尾端結構較差，但影響時間久，周五午後西半部有局部較大雨勢，周六、日各地局部較大雨勢。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，明天下半天有東北季風，北台灣轉涼，高溫落在27至28度，低溫24至25度，周三是最涼低溫下探22度，周四、周五回升30度，周六、日因鋒面通過，溫度又略低一點。

▲「艾維尼」路徑潛勢預測。（圖／氣象署提供）

至於中颱「艾維尼」，黃恩鴻表示，預計明天會是最靠近台灣，也是最強的時候，但離台灣約700到800公里遠，把西南風帶來的水氣吸走，所以對台灣天氣沒有直接影響，台灣轉為偏北風的環境，間接讓台灣降雨變得較少。

黃恩鴻說，「艾維尼」持續朝東北方、日本東南方海面前進，逐漸遠離台灣，預測未來120小時將會轉為溫帶氣旋。目前孟加拉灣附近有一熱帶系統，但暫時沒有發展為熱帶擾動或熱帶低氣壓的跡象，僅是中小尺度的鋒面。