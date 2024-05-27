去日本被歧視　「餐廳有一半空位」店員卻拒接客！他用1招態度秒變

▲原PO在日本被歧視。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本是國人旅遊的首選地點，甚至有不少人想要移居日本，一名住在東京的台灣人指出，每個月都會遇到一兩個欺負他的日本人，只因為身分是「外國人」，餐廳明明位置很多，但店員卻說沒位置，還曾被擺臉色摔盤子，後來發現1招，擊退歧視外國人的日本人。

該網友在PTT發文，「大概每個月會遇到一兩個，發現你是外國人就欺負你的日本人」，在車站辦理通學票，出示學生證的時候，被窗口拒絕「電子學生證不算，不能辦」，進一步詢問細節，慘遭拒絕「我不會幫你們服務，請你們離開」，隔壁窗口的姐姐見狀後，主動幫他處理。

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不僅如此，到餐廳用餐，明明室內有一半的空位，店員卻說沒位置，於是他指著戶外的座位，店員表示戶外通常不使用，很髒亂不開放，「所以戶外坐著的那桌日本人是我的幻覺？」結果用餐到一半，看到一組日本人來問，「同一個店員直接放他們進室內」。

原PO表示，「還有各種發現你是外國人，就擺臉色摔盤子還嘖出聲音的」，美國同學去賞櫻PO文，被不認識的日本人留言「外人いらない（我不需要外國人）」；不過，還是有友善的日本人，「遇到這種歧視仔是真的很不爽，一開始不知道怎麼辦，後來發現直接嘴回去，他們就會退讓了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「餐廳那個有可能有預約吧，車票就有點誇張了，我覺得出門就運氣，重點職場有沒有比較重要」、「從來沒看過有台灣人會嘖外國人的」、「不就常說日本人看觀光客，跟在日外國人態度差很多」、「跟原PO有同樣感受，這次去東京也有看到日本人欺負拉丁臉孔的西方人」、「當面嘲諷真的是很靠北，用日文嘴回去會被嚇到」、「日本是靠同儕壓力維持的社會秩序，跟別人不一樣就大機率被霸凌」、「在日本工作過認同這篇」。