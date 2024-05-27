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卓榮泰慰勉世衛行動團　向世界分享台灣經驗

▲▼全國競選總部總幹事潘孟安、台北市競選總部總幹事吳思瑤、發言人陳世凱。（圖／賴清德競辦提供）

▲行政院發言人陳世凱。（圖／資料照）

記者呂晏慈／台北報導

第77屆世界衛生大會（WHA）於今（27日）起在瑞士日內瓦召開，我國「世衛行動團」已抵達日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業會議，與全球分享台灣經驗。行政院發言人陳世凱表示，世衛行動團此行赴日內瓦，將舉辦專業論壇、出席國際研討會及論壇，並積極結合理念相近國家進行雙邊會談，向世界分享台灣醫衛經驗和成果，爭取國際社會支持。

陳世凱表示，我國長期推動參與世界衛生組織及世界衛生大會，在世界衛生大會開議前夕，已廣獲國際友邦、醫療專業團體、意見領袖及公民團體，透過各種多元方式，支持台灣參與WHO及WHA，政府表達誠摯感謝。

陳世凱說，台灣的醫衛實力獲國際肯定，雖然未受邀與會，作為國際社會負責任的一員，政府和民間持續透過各種場合與世界交朋友，行政院長卓榮泰向我國世衛行動團所有成員表達慰勉與感謝，並期許藉由WHA開議期間，利用各種機會與國際友人合作，累積交流經驗，向世界展現台灣有意願也有能力對全球衛生做出貢獻，也希望將全球最新醫衛資訊帶回國，保障全體台灣人民的健康福祉。

此外，對於各國挺台力道，外交部說明，今年11個具有WHO會員國身分的友邦均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆大會議程；友邦高層更持續公開發聲助我，並於來台出席我國總統、副總統就職典禮時重申挺台立場；友邦駐日內瓦聯合國代表團組成的「台灣之友集團」也聯合致函WHO幹事長，支持我國參與WHO及WHA。

外交部續指，理念相近國家支持力道更不斷擴大。除「七大工業國集團」（G7）外長會議及「英國與澳洲外交暨國防部長（2+2）會談」聯合聲明外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本官房長官林芳正、比利時外長Hadja Lahbib、荷蘭外長Hanke Bruins Slot、瑞典外長Tobias Billström、法國外交權理部長Franck Riester等國高階官員公開表達支持台灣參與WHO及WHA；日本外務省「2024年外交藍皮書」及德國聯邦政府向國會提交的「台灣參與世界衛生組織」工作報告，也都明確表達支持我國參與WHO及WHA。

外交部說明，理念相近國家駐台機構更連續4年力挺我案，今年計有美國、日本、澳洲、英國、加拿大、德國、捷克及立陶宛等8個駐台機構聯合發布新聞稿。

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