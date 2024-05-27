麥考爾：小心不要跨越中國紅線　否則將帶來災難性的戰爭

▲美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪問台灣。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院外交委員會主席眾議員麥克．麥考爾（Michael McCaul）今（27日）應詢表示，中國警告他不要到台灣違背「一中政策」；「中國確實有些紅線，必須小心不要跨越」，否則將導致「一場災難性的戰爭」，美國必須在外交上非常小心，不要跨越紅線。

麥考爾昨日率團訪問台灣，今天中午出席外交部長林佳龍午宴前，在台北賓館短暫接受媒體提問。

會中有媒體詢問，是否會建議美國政府將台灣納入美國、日本、印度、澳洲四邊安全對話（QUAD）等組織，強化台灣的戰略地位？對此，麥考爾直言，美國國會對台灣的支持是一致的；他不希望台海情勢進一步惡化，不過，中國國家主席習近平顯然有野心恢復「中華帝國（the imperial China）」，並在南海擴張勢力，也許這是一個歷史定位。

麥考爾談及，中國警告他「不要訪問台灣」，否則將會違背一中政策，因為中國不承認總統（指總統賴清德）的地位，而他回應，是中國違背了一中政策。不過，他也說，「中國確實有些紅線，必須小心不要跨越」，否則將導致「一場災難性的戰爭（in a catastrophic war）」，因此，美國必須在外交上非常小心，不要跨越那些紅線。

麥考爾說明，美國基於《台灣關係法》，可以盡可能供應台灣國防項目，也可以與台灣合作、提供訓練，但若台灣無端遭到入侵，那麼美國人民、美國國會、以及他作為主席的外交委員會，必須做出是否宣戰的困難決定。

因此，麥考爾強調，現在他的任務是窮盡一切努力，確保永遠不會陷入這種情況，確保有足夠的威懾力（deterence）來阻止戰爭發生，同時，也要確保台灣的經濟活力，如同他先前所述，包括租稅協定與貿易協定，都將增強台灣的實力。