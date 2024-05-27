台灣人超愛用Threads「驚人數據曝光」　一票人戰翻：超煩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

繼臉書、IG，現在Threads成為台灣年輕人最愛用的社群網站，根據網站分析公司「Similarweb」統計，今年4月份，台灣Threads流量佔全球10.09%，僅次於美國，話題也掀起討論。

網站分析公司「Similarweb」做出統計，在2024年4月間，Threads從美國獲得最高流量，佔全球的24.68%；台灣則以10.09%次之；第三名是越南5.91%；接著依序是日本3.95%、巴西3.91%。

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另外，在前五名中，跟前一期相比，以越南成長33.66%最多，台灣則以增加25.94%位居第二。

▲今年4月間，各國Threads流量統計。（圖／翻攝自Dcard）

就有網友在Dcard發文分享，好奇直呼「台灣人在Threads全世界的流量佔比為10%，比1億3000萬人口的日本，2億1000萬人的巴西，9000萬人的越南還多，大家覺得是什麼原因讓台灣人這麼愛用Threads呢？」

而這番話也掀起論戰，不少人吐槽，「我個人是超討厭看Threads，看到那麼多政治文更煩」、「+1，真的一言難盡」、「因為台灣本來就很少人在用x吧，所以沒有類似社群媒體競爭」、「好奇問一下那些愛用的人，不會覺得脆的按鍵很難用嗎？排版也挺雜亂無章的，有夠難懂」、「我也覺得排版邏輯很奇怪」、「國高中生的天堂」、「新用戶一進去就是各種瞎妹+政治文章，推特比較好用」、「因為同溫層很厚啊」。