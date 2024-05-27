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流感升溫！彰化妙齡女合併肺炎住院　衛生局籲公共場所戴口罩

▲近日流感大幅增加。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫院近日有名20多歲女子流感合併肺炎住院。（圖／員榮醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

衛福部疾管署實驗室病毒監測，近一週民眾感染流感病毒及腺病毒最多，COVID-19及諾羅等病毒也有升溫現象，彰化縣有一名20多歲年輕女子，因流感合併肺炎住院治療中；衛生局提醒民眾，雖然口罩禁令已經解除，但出入公共場所最好還是戴上以維護健康，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫。

員榮醫療體系員榮醫院急診室翁聖富醫生表示，最近一週，平均每日有20名病患因感冒到急診就醫，症狀以咳嗽、發燒、流鼻水、肌肉酸痛為主，呼籲民眾仍要注意。這陣子流感以A型為主，但近日有一名20多歲的女性，因B型流感合併肺炎收住院，呼籲民眾，出入人多的公共場合應戴口罩、勤洗手。

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據衛生局統計，今年新冠疫情案例已累計385例，多發生在3月之前，至5月已減少，不過最近傳染病毒種類多，民眾若出入擁擠的公共場所，最好還是戴上口罩。

衛生局也呼籲民眾應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩以維健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

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