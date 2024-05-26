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性侵猥褻2女童！狼師辯：她主動拉開我褲子　賠120萬換刑期減半

▲桃園市羅姓男子2021年與未滿16歲少女交往成為男女朋友，羅男明知少女未成年卻連續與少女發生親密關係，害少女懷孕被家人發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲彰化狼師性侵、猥褻2女童，賠120萬換緩刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名年約30歲的陳姓國小代課老師，以給糖果等理由，3度約2名女童到圖書館，強行猥褻、口交得逞，被女童家長告上法院。審理時陳男反控是女童主動拉開他褲子，讓他經歷「驚嚇的過程」，但彰化地院不採信陳男辯詞，判處10年徒刑。陳男再上訴，法官審酌他賠了2名女童共120萬元，取得被害人家長的原諒，改判5年徒刑。可上訴。

判決指出，陳男在彰化某國小擔任體育、社會科代課老師，A女、B女則是六年級同班同學。2022年10月某日，陳男以網路約A女、B女於隔天上午10時許到學校圖書館見面，隔天2人依約前往，陳男卻支開B女，將門反鎖，強行將A女拉到椅子上揉胸，還噁問「舒不舒服」，當下A女倍感不適，掙脫後立即逃離現場。

陳男食髓知味，將目標轉移到B女，於隔月上午10時20分，以給糖果為由，約B女到圖書館見面，接著鎖門命令B女面對面騎坐在他身上，藉機強抓屁股，又以兇惡口氣逼口交，B女不得已聽從，但途中因覺噁心，跑去將門打開逃離。然而，陳男又在同月10日上午10時20分，以A女也會到圖書館為由，誘B女見面，並將門反鎖強行撫摸她，再以上次口交經驗要脅，若讓全校知道，她就會被退學，B女因擔心事情曝光，不得已答應口交，過程中也因覺太噁心，再度逃離現場。直到隔年A女不堪心理壓力，向姑姑透露此事，全案才曝光。

審理時陳男坦承的確有猥褻、口交行為，但沒有強迫一事，還辯稱「因為我想要當一個跟學生很近的老師，跟小朋友的聊天卻變得沒有分際，就逾越了界線」、「我跟她們的交情比較好，再來就是她們想法上也很開放、成熟，我不才不小心過了那個分際」、「B女主動把我褲子拉開對我口交，過程很迅速，我不是享受那個過程，是很驚嚇的過程…」、「我後悔跟學生相處太親近，如果我是一個讓學生距離比較遠的老師，她們也許對我做的行為比較正常，也不會發生這樣的事，我一直覺得學生相處要像朋友那樣」。

法官認為，A女證述遭猥褻，以及B女被逼口交2次之過程時間軸相當明確，無反覆不一的重大瑕疵，也無誣陷動機，判陳男犯行屬實，雖然他和A、B女及其家長達成和解，並各賠償40萬元、80萬元，然陳男犯後態度僅算普通，犯案動機、目的也沒有特別值得同情並減刑之處，只能量處低度區間的刑期，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻、2次強制性交等3罪，合併處10年有期徒刑。可上訴。

此外，陳男在案件爆發後遭到羈押，今年1月經法官裁定2度延押，雖陳男提抗告指已經和解，請求交保，但高分院法官認為他雖已被判定終身不得聘任，也有可能接觸到幼童學生，羈押原因仍然存在，駁回抗告聲請，仍收押在看守所。

陳男又上訴到台中高分院，並坦承犯罪事實，表示在押1年多期間已深刻反省自己，且指出A女的父親在原審表示「其實老師的錯也沒有很大，只是造成小孩的陰影比較大，老師也很年輕，他對我們表達的方式算是有悔過之心，不想再追究責任」、B女父親也表示「B女讀書不錯，這次也考很好，希望事情告一段落就好」，都願意原諒他，陳男也認為自己犯罪情節比較輕微，希望法官減刑，以後他會努力賺錢回饋社會。

二審法官認為陳男犯行影響A女、B女身心健全，但犯罪手段尚平和，並未造成其他傷害，且已積極彌補犯罪造成的損害，取得被害人原諒，犯後態度良好，審酌他目前未婚，大學體育與運動科學系畢業，並修習教育學程，至案發小學擔任代課老師等情，減刑處他5年徒刑，可上訴。

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