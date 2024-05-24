彰化500人上街「藐視國會」！學生曝心聲：不能被當棋子玩弄

▲我藐視國會彰化場現場已有超過500人聚集。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導

民間團體發起「我藐視國會」全台串連活動，彰化場是由2名高二學生發起，24日晚間6點開始在彰化火車站站前廣場集合，截至晚間7點左右，現場大約已聚集500多人，其中以學生居多。對此，現場學生稍早也發出聯合聲明，強調希望透過自身力量表達訴求，「我們的未來不能被當成棋子玩弄，是時候為了更好的社會而走入人群。」

立院風波持續不斷，有民間團體、民眾發起「我藐視國會」的全台串聯活動。彰化場各界高中生發出聯合聲明指出，近期立法院藍白兩黨黨團憑藉人數優勢，審查通過多條有侵害人權、違背憲法之虞的國會擴權法案，過程中未經實質討論就憑藉人數優勢強行過關、嚴重違背程序正義、破壞我國憲政體制下的民主機制，令身在同一片土地上的他們無法不感到憂心。

▲發起人是高二生。

聲明中指出，對於近期的國會亂象，呼籲諸位委員在制定法案的過程必須遵守程序正義，進行實質討論，傾聽不同的聲音，停止荒腔走板的立法過程，「我們不希望看到社會分裂，一個健康的民主國家本來就應該保有不同立場之間的溝通，或許選舉的秘密是票多的贏票少的輸，但這絕對不是民主的真諦，更不是帶動國家發展的長久之計。」

學生表示，或許他們的發聲不代表所有高中生，但期盼有更多人能夠一起關注這次的事件，共同捍衛民主自由，也因此他們自發性的走上街頭，縱使因身處的地理限制無法前往青島東路，但仍可以憑藉自身的力量在任何地方聲援，表達他們的訴求，「高中生並非什麼都不能做，我們的未來不能被當成棋子玩弄，是時候為了更好的社會而走入人群。」

最後，學生也強調，希望這次的活動可以突破同溫層，讓更多人可以理解立法院怎麼了，他們為什麼要走上街頭，「再次重申我們不是任何政黨團體的打手，我們也期待任何意見與理念的互相對話與理解，因為這就是民主社會的普世價值。」