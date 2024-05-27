　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化阿嬤房子「被921震垮」！里長善舉堅持20年　暖哭當地民眾

▲▼彰化阿嬤的家被921震垮，當地里長善舉暖哭眾人。（圖／翻攝臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

▲彰化阿嬤的家被921震垮，當地里長善舉暖哭眾人。（圖／翻攝臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

記者柯振中／綜合報導

台灣發生過多起大地震，每次都造成嚴重的災害。彰化縣鹿港鎮一名年邁的阿婆，住處在921大地震時被震垮，頓時失去依靠，所幸當地里長20多年來不斷伸出援手，不但找資源幫忙重建房子，還會自掏腰包帶阿婆治病，大愛的善舉感動了許多人。

這名阿嬤居住在鹿港鎮的郭厝里，不過因為先前的921大地震，阿嬤的房子被震垮，因此無家可歸。郭厝里的郭姓里長得知消息，自掏腰包送阿嬤去旅館居住，並且尋找資源、出錢出力，替阿嬤重建房子、籌措廁所以及各式家具。

後來阿嬤的住家有任何修繕問題，郭姓里長同樣會自掏腰包協助，過去也曾多次號召慈濟志工，協助阿嬤整理房子，還幫忙阿嬤申請老吾老用餐服務，讓阿嬤的三餐有著落。

▲▼彰化阿嬤的家被921震垮，當地里長善舉暖哭眾人。（圖／翻攝臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

▲▼彰化阿嬤的家被921震垮，當地里長善舉暖哭眾人。（圖／翻攝臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

▲▼彰化阿嬤的家被921震垮，當地里長善舉暖哭眾人。（圖／翻攝臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）

此外，阿嬤先前罹患帶狀皰疹、出車禍住院，郭姓里長也與妻子一起忙前忙後，並且協助住院相關的費用，20多年來始終如一日。阿嬤也因此深深信賴郭姓里長，無論有什麼生活大小事，都會拜託郭姓里長幫忙。

郭姓里長表示，郭厝里有許多弱勢族群，他將這些人視為家人，也相當感謝彰化民眾、好友們的關心。

ET快訊
「3種深海魚」重金屬含量高！醫警告：吃太多恐加速失智
電商董座拉力賽死亡　奪命原因曝光
賀軍翔案大逆轉？　葛斯齊還原現場
顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關山房車拉力賽自撞死亡！　「電商董座」政商關係佳

彰化阿嬤房子「被921震垮」！里長善舉堅持20年　暖哭當地民眾

民進黨台南市黨部選舉　新潮流系郭國文當選市黨部新任主委

松鼠害新竹香山停電　台電緊急搶修：已提前復電

清法戰爭140周年　基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場

修煉黑金戰力！新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

鼠害的！新竹香山區停電　1300戶居民遭殃

清水祖師文化節結合「寺廟博物館」　黃偉哲感謝四鯤鯓龍山寺對文化傳承重視

南投星空季即起登場　主打身心療癒與星空音樂會

觀音區健走活動　張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

露營深夜聽詭異聲響　一照驚見白蟻爬滿帳

聲樂老師看黃宣表演喊：我好喜歡！　個人魅力炸翻舞台「他是瘋子欸」

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

關山房車拉力賽自撞死亡！　「電商董座」政商關係佳

彰化阿嬤房子「被921震垮」！里長善舉堅持20年　暖哭當地民眾

民進黨台南市黨部選舉　新潮流系郭國文當選市黨部新任主委

松鼠害新竹香山停電　台電緊急搶修：已提前復電

清法戰爭140周年　基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場

修煉黑金戰力！新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

鼠害的！新竹香山區停電　1300戶居民遭殃

清水祖師文化節結合「寺廟博物館」　黃偉哲感謝四鯤鯓龍山寺對文化傳承重視

南投星空季即起登場　主打身心療癒與星空音樂會

觀音區健走活動　張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

台南男娃娃機店前「流滿地血」！套房全是血腳印　警方：非性侵案

夏季最強「6款防曬」推薦　讓你曬不黑也曬不老

常淺眠難睡？營養師教吃4大「好睡營養素」　還有睡前NG 3行為快避開

新竹男2樓墜落壓死路人　自稱「清潔冷氣失足」卻被查出2疑點

成功嶺落跑役男找到了！軍方帶回營區：不算逃兵

關山房車拉力賽自撞死亡！　「電商董座」政商關係佳

整頓分行！合庫6月出手裁3家　一銀評估收南科1據點

彰化阿嬤房子「被921震垮」！里長善舉堅持20年　暖哭當地民眾

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

彰化阿嬤房子被震垮！里長超暖善舉堅持20年

房車拉力賽「電商董座」亡　政商關係佳

松鼠害新竹香山停電　台電已提前復電

民進黨台南市黨部選舉郭國文當選市黨部新任主委

清法戰爭140周年　基隆暢談歷史獅球嶺古戰場

新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

鼠害導致停電　新竹香山1300戶波及

「桃園珍珠海岸計畫」 完成濱海觀光廊帶

張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

許淑華免幫繳240萬罰單！警認行政瑕疵

今彩539頭獎2注中　獎落台中、南投

雲科大、雲林產業園區攜手培育減碳技術人才

清水祖師文化節結合「寺廟博物館」

台南市家長會聯合會第13屆理事長上任

更多熱門

相關新聞

狼師性侵、猥褻2女童！賠120萬換刑期減半

狼師性侵、猥褻2女童！賠120萬換刑期減半

彰化一名年約30歲的陳姓國小代課老師，以給糖果等理由，3度約2名女童到圖書館，強行猥褻、口交得逞，被女童家長告上法院。審理時陳男反控是女童主動拉開他褲子，讓他經歷「驚嚇的過程」，但彰化地院不採信陳男辯詞，判處10年徒刑。陳男再上訴，法官審酌他賠了2名女童共120萬元，取得被害人家長的原諒，改判5年徒刑。可上訴。

即／西濱1大車自撞翻覆！再釀追撞　北上封閉5小時

即／西濱1大車自撞翻覆！再釀追撞　北上封閉5小時

本來出去玩！突遇「她阿嬤過世」　男友冷回：要改單人房

本來出去玩！突遇「她阿嬤過世」　男友冷回：要改單人房

彰化500人藐視國會！學生曝真實心聲

彰化500人藐視國會！學生曝真實心聲

才剛獲釋　車手穿看守所外套收錢又被逮

才剛獲釋　車手穿看守所外套收錢又被逮

關鍵字：

彰化阿嬤里長921大地震

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

電商董座關山拉力賽自撞亡！昨才PO文：飛越終點

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！曝戀愛過程

3種深海魚重金屬含量高！醫：吃多恐加速失智

她1年砸445萬網購　飄臭味還在上面睡覺

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

桃園案場炸人潮　「滿到會館外棚子」全看傻

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

26歲男娶53歲大媽　村民見愛巢全沉默了

拉力賽「電商董座」亡　奪命原因曝光

信義區麵館老闆認廚師騷擾妻　持刀砍

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮

未來三周「超強運三生肖」

盤點「自我感覺良好」星座Top 5

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面