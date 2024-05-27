彰化阿嬤房子「被921震垮」！里長善舉堅持20年　暖哭當地民眾

▲彰化阿嬤的家被921震垮，當地里長善舉暖哭眾人。（圖／翻攝臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）



記者柯振中／綜合報導

台灣發生過多起大地震，每次都造成嚴重的災害。彰化縣鹿港鎮一名年邁的阿婆，住處在921大地震時被震垮，頓時失去依靠，所幸當地里長20多年來不斷伸出援手，不但找資源幫忙重建房子，還會自掏腰包帶阿婆治病，大愛的善舉感動了許多人。

這名阿嬤居住在鹿港鎮的郭厝里，不過因為先前的921大地震，阿嬤的房子被震垮，因此無家可歸。郭厝里的郭姓里長得知消息，自掏腰包送阿嬤去旅館居住，並且尋找資源、出錢出力，替阿嬤重建房子、籌措廁所以及各式家具。

後來阿嬤的住家有任何修繕問題，郭姓里長同樣會自掏腰包協助，過去也曾多次號召慈濟志工，協助阿嬤整理房子，還幫忙阿嬤申請老吾老用餐服務，讓阿嬤的三餐有著落。

▲▼彰化阿嬤的家被921震垮，當地里長善舉暖哭眾人。（圖／翻攝臉書／~~我愛鹿港小鎮~~2）



此外，阿嬤先前罹患帶狀皰疹、出車禍住院，郭姓里長也與妻子一起忙前忙後，並且協助住院相關的費用，20多年來始終如一日。阿嬤也因此深深信賴郭姓里長，無論有什麼生活大小事，都會拜託郭姓里長幫忙。

郭姓里長表示，郭厝里有許多弱勢族群，他將這些人視為家人，也相當感謝彰化民眾、好友們的關心。