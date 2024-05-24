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第二屆台東冰咖啡創意大師賽　28日報名開跑

▲台東冰咖啡創意大師賽28日報名開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東冰咖啡創意大師賽28日報名開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

台東縣政府從2022年成立「太平洋左岸台東咖啡」品牌以來，推出豐富多元的行銷活動及台東藍精美的品牌聯名商品，吸引許多咖啡愛好者、旅客們的關注。今年品牌邁入第3年，全新推出台東品牌活動「2024南島咖啡節-沖出你的野！」，以培訓、競賽、節慶三大類推出五大系列活動，今年競賽類活動首先將登場的是第二屆「2024台東冰咖啡創意大師賽」，將於5月28日開放線上徵件至6月18日截止收件，台東縣長饒慶鈴歡迎全國相關業者及有興趣的學生把握時效踴躍參賽。

台東縣長饒慶鈴表示，台東全年氣候溫暖，加上面山面海的絕佳環境，成為國內受歡迎的觀光城市，發現消費者喜愛點冰咖啡配上在地景色，不僅消暑又能享受美好的台東生活節奏，因此去年首屆辦理賽事，儘管對參賽者極具挑戰性，卻也激盪出許多令人驚艷的作品，相當期待今年各方咖啡好手的創意成果。

「2024南島咖啡節」年度主題為「沖出你的野」，集結五大系列活動：台東縣精品咖啡評鑑競賽、台東冰咖啡創意大師賽、南島咖啡市集、台東十大咖啡廳票選及台東咖啡風味實驗工作坊，進行台東咖啡意象整合與推廣，並訂於7月20日一連兩天在台東舊站特區辦理「2024南島咖啡市集」，希望打造縣內最閃耀的亮點之一，將來自太平洋左岸的台東好咖印象深植在人們的心中。

台東縣府農業處長江慧卿進一步說明，比賽分成學生組與社會組，競賽主題為「南島咖啡節」，希望選手透過揉合台東的風土及文化元素，挖掘台東專屬的咖啡野性、釋放出無限潛能，共同揮灑出台東冰咖啡的創意面貌及風味，製作旅客來台東必喝的特色咖啡！歡迎全國咖啡愛好者、學生把握時效踴躍參賽。

初賽線上徵選由3位具咖啡國際證照的感官評審、1位咖啡行銷領域專家及1位設計美學領域專家進行評分，評分項目包括：整體說明、創意獨特性、外觀、市場性，平均總分為100分，每個組別選出12名選手進入決賽，並於7月8、9日舉辦，名單將在6月25日線上公布及電話通知，除了選出各組前三名，更設立最佳人氣獎、最佳風味獎、市場潛力獎，最大獎可獲得2萬元獎金及設計款獎盃一座。

期望藉由「台東冰咖啡創意大師賽」達成產業技術、美學、交流等多元目的，激發來自全國各地的優秀咖啡師推廣台東代表性的咖啡飲品，向外深植台東咖啡印象，也請各位持續關注「2024南島咖啡節」系列活動，特別是7月20、21日一連兩天在台東舊站特區盛大舉行的「2024南島咖啡節市集」。詳細規則與規章及報名表請上太平洋左岸台東咖啡品牌官網或「台東好農」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/newttmall)下載查詢，或電洽執行單位玩美文創02-25331251。

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