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臺東環保局前進蘭嶼鄉　宣導檳榔渣汁不落地

▲環保局前進蘭嶼宣導檳榔渣不落地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局前進蘭嶼宣導檳榔渣不落地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為維護蘭嶼優質環境，臺東縣環境保護局於24日前往蘭嶼鄉公所舉行「檳榔渣汁不落地-呼籲公德心」宣導會，共計34位民眾參與，並邀請臺東大學教育學系老師李偉俊擔任講師，透過社會新聞實際案例做宣導分享，提醒吃檳榔的民眾發揮公德心，檳榔渣汁不亂丟亂吐，環保局期許透過此次宣導會，一起努力，持續的維護與提升蘭嶼好環境。

臺東縣政府表示，縣府全力營造蘭嶼及綠島兩離島優美的城鄉生活環境，潔淨的離島環境是非常重要的一環，讓島上生活環境以乾淨、整潔的樣貌呈現給大家，更讓每位到離島旅遊的遊客前往時，以慢歩調體驗恬靜生活，享受當地蔚藍的海景，感受在地的熱情人文，所以需要大家一起發揮愛護環境，一起共同成就更美好的離島，期許未來能邁向SDG11「永續城鄉」。

環保局說明，在生活環境周遭的道路、街角、排水溝及樹叢下等，常可見民眾隨意亂丟(吐)的檳榔渣(汁)及，不但造成髒亂，影響環境整潔，還可能導致排水溝阻塞發臭、孳生蚊蟲，或就近隨排水排入海洋或其他水體，危害到生物及人體健康。此次宣導會藉由講師講述社會新聞實際案例、播放教育影片宣導，並利用圖卡有獎徵答互動的方式，加深民眾的印象，建立民眾對優質環境的保護更重視，養成檳榔渣汁不亂丟亂吐的好習慣，才能讓蘭嶼環境能夠永續。

環保局呼籲，民眾隨身攜帶如小容器暫存檳榔渣汁，使用小垃圾桶或垃圾袋暫存，帶回家交由垃圾車清運，不要隨意亂丟亂吐發揮公德心，共同營造乾淨優質的蘭嶼生活環境。

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