臺東縣衛生局抽驗端午應景食品29件　結果全數合格

▲衛生局抽驗端午食品全數合格。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

端午節將至，臺東縣衛生局為維護民眾食品安全，於縣內各傳統市場、攤販、雜貨店以及超市、大賣場及粽子製造業等地進行稽查及抽驗各式端午應景食品，共計抽驗29件，檢驗結果皆與規定相符，臺東縣衛生局建議民眾採購各式乾料、醃漬蔬果等產品時，請挑選顏色自然，不要購買太鮮豔或太白的產品，並注意是否有刺鼻味道，製作鹼粽時請勿使用硼砂。

臺東縣衛生局表示，各式端午應景食品稽查及抽驗項目包括粽子、豬肉、調味醬料、蝦米、蝦皮、香菇、菜脯、葱頭酥等，檢驗衛生標準、防腐劑(12項)、漂白劑(二氧化硫)、過氧化氫等，生鮮肉品檢驗乙型受體素類(21項)，共計抽驗29件，檢驗結果皆與規定相符。另對粽子製造業者查核(包括食品製造環境衛生稽查、產品標示等)3家，3家食品衛生規範複查合格；販賣業者查核8家，7家合格、1家環境衛生經複查合格。

臺東縣衛生局建議民眾採購各式乾料、醃漬蔬果等產品時，請挑選顏色自然，不要購買太鮮豔或太白的產品，並注意是否有刺鼻味道。除此之外製作鹼粽時請勿使用硼砂。「三偏磷酸鈉」為衛生福利部公告可取代硼砂之食品添加物，其抑制粽身與粽葉黏著非常有效，而且可以改善粽子的硬度，粘彈性及咀嚼口感。

衛生局呼籲，選購食品時應注意拒買來路不明食品、無論完整包裝或散裝應注意保存方式，並於有效期限內食用完畢，以確保新鮮度及食用安全、且避免購買色澤過於鮮艷、過脆或有異味之產品。民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。