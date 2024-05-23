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永續方舟館2024台東環境教育綠生活市集　6／1盛大登場

▲臺東環境教育綠生活市集6月1日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲臺東環境教育綠生活市集6月1日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵民眾養成友善環境的生活習慣，臺東縣環保局永續方舟館將於6月1日在館內及門口草皮舉辦臺東環境教育綠生活市集，活動將匯集環境教育場域、綠色遊程體驗、無塑美食及MUJI無印良品等30多家綠色品牌，當日也推出市集限定親子線上集章闖關活動，邀請民眾響應無紙化學環保，體驗永續新生活的各式樣貌；永續方舟館當日亦配合市集時間，特別開放民眾自由參觀，活動詳情請查詢永續方舟館臉書粉絲專頁（https://pse.is/4wqarq）。

臺東縣政府表示，愛地球也可以是一項很潮的生活態度，「淨零綠生活」更將永續理念具象化，邀請民眾以食、衣、住、行、育樂、購等六大面向作切入，從小小的行動開始逐步養成良好的生活習慣，更鼓勵環境教育結合學校、企業、民間團體、社區，以及在地組織的力量共同推廣，透過執行低碳飲食、減少衣物採購與循環利用、居家減碳、低碳交通、綠色旅遊、綠色消費等環保行動，讓守護環境的力量得以持續深根，從而建構出臺東獨特的淨零綠生活風格。

環保局指出，6月1日的環境教育綠生活市集將是一場淨零綠生活饗宴，當天將聯合臺東縣內七大環境教育場域，共同推廣環境保護、生態保育、食農教育及文化保存的知識與內涵，現場也規劃環境教育教具體驗區，讓民眾認識回收資源分類與循環再利用的重要性。活動現場並邀請在地樂團、臺東社區大學舞團，以及無塑美食攤位與攤車等眾多綠色商家，民眾可自備環保餐具與環保杯，一邊享受美食一邊欣賞表演，並加入線上集章闖關活動，在遊憩中響應無紙化，用實際行動支持環保愛地球、落實全民綠生活。

環保局進一步說明，永續方舟館更配合環境教育綠生活市集時間同步開放免費參觀，並於6月3日起至8月30日止，於行政機關上班日的下午2點至5點止，開放自由參觀，館內有許多富含環保教育知識的數位互動裝置、多媒體遊具等，邀請民眾手牽手作夥來體驗。

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