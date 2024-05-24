臺東國中技藝教育競賽頒獎及成果發表　21校43個攤位展長才

▲台東縣各國中技藝教育課程競賽頒獎典禮暨成果發表活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府24日在臺東專科學校志清堂辦理國中技藝教育課程競賽頒獎典禮暨成果發表活動，公開表揚技藝競賽中獲獎的學生，肯定學生的學習表現；另外也頒贈感謝狀，感謝技藝教育合作的高職及單位過去這1年來的協助。活動中透過整體造型走秀等國、高中學生表演節目、攤位展示成果作品的方式，讓參與活動的學生彼此交流學習的成果。

臺東縣長饒慶鈴表示，不論學生未來是否走技職教育，但在國中的生涯發展及技藝教育探索中，透過參與學校規劃的課程活動與參訪實作中認識自我，對於未來有較明確的目標與方向，並且可以逐漸釐清自己的性向與發展潛能，在面臨升學的選擇時才能決定適合自己的未來。

臺東縣自104學年起辦理全縣性的國中技藝教育競賽，競賽已增加至12個職群，縣府教育處蔡美瑤處長希望透過全縣性的技藝教育競賽，讓學生在競賽的舞臺中，除了表現自我學習成果，也可以建立學生的自信心。另外，教育處也指出，競賽中獲得名次及佳作的學生，將可以依據「中等以上學校技藝技能優良學生甄審及保送入學辦法」、「113學年度五專優先免試入學招生簡章」及「113學年度五專聯合免試入學招生簡章」之規定申請甄審升學中獲得加分，符合多元入學管道的精神。

教育處進一步說明，今年度的技藝教育成果發表活動，由各合作高職、單位以及縣內國中技藝教育自辦班、專班，共計21所學校43個技藝教育成果展示攤位，各攤位內容包含靜態與動態的展示，多元且豐富，讓人目不暇給。另外也邀請臺東高中、臺東女中、均一高中及臺東體中提供推動均質化計畫內容的介紹，協助國中端學生認識高中職課程，引導學生適性發展。