台北市公立幼兒園缺額逾6千名　下周一開放線上登記

▲北市公立幼兒園缺額逾6千名，下周一起開放線上登記。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市教育局今（24日）表示，北市公立幼兒園總計招收756.5班，目前對外招生總缺額為6597名（3到5歲班缺額4251名、2歲專班缺額計2346名），另非營利幼兒園暨教保服務中心對外招生總缺額計2057名（3到5歲班缺額計960名、2歲專班缺額計1097名）。預計下周一（27日）採取「全面線上」方式開放登記，請家長至招生e點通網站辦理登記。

每年北市公幼招生總是讓家長搶破頭，北市教育局今天表示，113學年度公立幼兒園總計招收756.5班，其中3-5歲班共606班，2歲專班150.5班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計6597名，包括3-5歲班缺額4251名，2歲專班缺額2346名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，在非營利幼兒園暨教保服務中心部分，教育局表示，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額共2057名，其中3-5歲班缺額960名，2歲專班缺額為1097名。

北市教育局提醒家長，上述缺額將從下周一上午9時起至下周二下午5時止，開放招生登記，本學年度持續採「全面線上」方式辦理，請家長可到至招生e點通網站辦理登記，登記期間網站設有 「即時揭示系統」，公告各園、各順位別登記情形，以利家長即時掌握各園登記報名情形，家長如有操作問題，可電洽各幼兒園諮詢協助。