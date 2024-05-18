20年前「被脫光衣服」　他見霸凌者現在職業：為什麼有資格

▲霸凌人的學姐現在正當老師。（示意圖／取自stocksnap）

網搜小組／曾筠淇報導

「這種人為什麼有資格當老師？」一名網友發文表示，他近日突然發現，以前霸凌過人的學姐現在竟已成為幼兒園老師，「內心的瘡疤再度被揭起」。貼文曝光後，引發網友討論，「霸凌者永不該被原諒」、「黑暗榮耀真實版上線」。

近日有網友在臉書粉專「靠北幼稚園」上發文透露，他這陣子突然發現，曾霸凌過人的學姐現在竟然在某幼兒園擔任老師，「內心的瘡疤再度被揭起，這種人為什麼有資格當老師？天生的惡魔」。

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網友透露，學姐不僅對他「關係霸凌」，甚至還強迫他在廁所裡脫光衣服。這種經歷即使過了二十年，仍讓他無法釋懷，「被你欺負過的，最後因為情緒問題無法完成學業，你自己卻讀到大學畢業，還是幼保系呢」。

貼文一出，網友也紛紛回應，「最好是有證據證明，然後把他的人生弄爛，霸凌者永遠都不該被原諒」、「然後總會有那麼幾個人，你問他他根本不記得」、「正面對決，讓她害怕到自行轉校或離職」、「真的假的！真心疼你」、「國中80（霸凌）我的現在還不是當護士」、「突然覺得好像《黑暗榮耀》的劇情」、「脫光衣服這件事情，無法想像跟原諒，但要確定沒有認錯人」。