　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北幼教師上班飲酒還PO網　園方致歉：立即停職接受調查

▲▼新北準公共幼兒園老師上班疑似飲酒。（圖／翻攝IG）

▲新北準公共幼兒園老師在上班時間飲酒。園方證實此事，兩名教師立即停職接受調查。（圖／翻攝IG）

記者許敏溶／台北報導

新北市鶯歌區一家準公共化幼兒園，某老師在上班時間，疑似在園所內飲酒，還將倒酒畫面PO上個人限動。園方除證實確有此事，並在臉書發布聲明稿，指因為兩名老師利用下課時間在走廊櫃子上調製，其中一名老師為自己媒體流量，在影片誇大其詞，造成園方名譽受損，但清查後確認全園幼兒都沒有飲用，對引起家長擔憂深感抱歉，園方配合教育局偵查，兩位老師立即停職接受調查，並加強教育訓練並善盡管理及督導之責。

《ETtoday新聞雲》前天獨家報導，新北市鶯歌區一家準公共化幼兒園，有1名老師一早就在園所內「調酒」，還把酒精成分3 %的葡萄氣泡酒加入汽水和蒟蒻，一邊調酒還不忘吆喝另名老師「要不要來一杯」，還將影片放在個人限動上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片背景除了都是小朋友的嘻笑聲，限動文字上還寫著「3趴而已很收斂了啦！三罐小事」、「早餐就是葡萄汁配蒟蒻，健康和快樂」，此舉讓家長看完直搖頭。

園方昨在臉書發出聲明稿，指事件發生後立即啟動調查，經過調閱監視器並和當事老師釐清後，確認全園幼兒都沒有飲用，園方也配合教育局調查釐清中，請家長放心。

園方也指出，事件起因是兩名老師在聊天時，談到小紅書上介紹的果汁氣泡水影片，所以利用下課時間在走廊櫃子上調製，而非網路誤傳在教室學生桌上調製。其中一名老師為自己媒體流量，在影片誇大其詞，包括「3%而已很收斂了啦、三罐小事」等字眼，都與事實不符。

園方表示，此事造成園方名譽受損，也引起家長擔憂，「深感抱歉」，園方經過初步調查，即刻起配合新北教育局偵查，兩位老師立即停職接受調查。也將藉由此事，在檢討及輔導相關人員，加強教育訓練並善盡管理及督導之責。

ET快訊
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

好多病毒！　醫也中獎：喉嚨超痛完全失聲

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

今明全台變天　「下最大」地區曝

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

更多熱門

相關新聞

「基因變異」比例世界最高！近一半台灣人都不宜喝酒

「基因變異」比例世界最高！近一半台灣人都不宜喝酒

喝酒比你想的更危險！研究發現，酒精導致的癌症佔總病例4.1%，尤其在亞洲最為顯著。醫師指出，台灣是全世界「乙醛去氫酶」基因變異比例最高的國家，將近一半的人有這個基因變異，這也意味著在台灣有飲酒習慣的人應特別注意癌症預防。

新北幼教師上班飲酒還PO網　教育局急追查：屬實最高罰60萬

新北幼教師上班飲酒還PO網　教育局急追查：屬實最高罰60萬

防乳癌「10種壞習慣」別做　大量喝酒也中

防乳癌「10種壞習慣」別做　大量喝酒也中

快訊／高雄女買醉喝茫　失足跌金獅湖

快訊／高雄女買醉喝茫　失足跌金獅湖

台南某幼兒園爆體罰！小孩挑食「老師爆氣連巴3次頭」

台南某幼兒園爆體罰！小孩挑食「老師爆氣連巴3次頭」

關鍵字：

新北教育局幼兒園準公共化喝酒

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面