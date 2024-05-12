新北幼教師上班飲酒還PO網　園方致歉：立即停職接受調查

▲新北準公共幼兒園老師在上班時間飲酒。園方證實此事，兩名教師立即停職接受調查。（圖／翻攝IG）

記者許敏溶／台北報導

新北市鶯歌區一家準公共化幼兒園，某老師在上班時間，疑似在園所內飲酒，還將倒酒畫面PO上個人限動。園方除證實確有此事，並在臉書發布聲明稿，指因為兩名老師利用下課時間在走廊櫃子上調製，其中一名老師為自己媒體流量，在影片誇大其詞，造成園方名譽受損，但清查後確認全園幼兒都沒有飲用，對引起家長擔憂深感抱歉，園方配合教育局偵查，兩位老師立即停職接受調查，並加強教育訓練並善盡管理及督導之責。

《ETtoday新聞雲》前天獨家報導，新北市鶯歌區一家準公共化幼兒園，有1名老師一早就在園所內「調酒」，還把酒精成分3 %的葡萄氣泡酒加入汽水和蒟蒻，一邊調酒還不忘吆喝另名老師「要不要來一杯」，還將影片放在個人限動上。

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影片背景除了都是小朋友的嘻笑聲，限動文字上還寫著「3趴而已很收斂了啦！三罐小事」、「早餐就是葡萄汁配蒟蒻，健康和快樂」，此舉讓家長看完直搖頭。

園方昨在臉書發出聲明稿，指事件發生後立即啟動調查，經過調閱監視器並和當事老師釐清後，確認全園幼兒都沒有飲用，園方也配合教育局調查釐清中，請家長放心。

園方也指出，事件起因是兩名老師在聊天時，談到小紅書上介紹的果汁氣泡水影片，所以利用下課時間在走廊櫃子上調製，而非網路誤傳在教室學生桌上調製。其中一名老師為自己媒體流量，在影片誇大其詞，包括「3%而已很收斂了啦、三罐小事」等字眼，都與事實不符。

園方表示，此事造成園方名譽受損，也引起家長擔憂，「深感抱歉」，園方經過初步調查，即刻起配合新北教育局偵查，兩位老師立即停職接受調查。也將藉由此事，在檢討及輔導相關人員，加強教育訓練並善盡管理及督導之責。