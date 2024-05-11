新北幼教師上班飲酒還PO網　教育局急追查：屬實最高罰60萬

▲新北準公共幼兒園老師傳出上班飲酒。（圖／翻攝IG）

記者許敏溶／台北報導

新北市鶯歌區某準公共化幼兒園，昨（10日）驚傳某老師在上班時間，疑似在園所內飲酒，還將倒酒畫面PO上個人限動。《ETtoday新聞雲》昨向園方查證是在該園所內拍攝。新北市教育局今（11日）指出，將追查是否有教師飲酒或不當對待學生，若查證屬實最高可罰60萬，幼兒園也將面臨6萬罰款。

《ETtoday新聞雲》昨獨家報導，新北市鶯歌區某家準公共化幼兒園，昨天傳出1名老師，一早就在園所內「調酒」，把酒精成分3 %的葡萄氣泡酒加入汽水和蒟蒻，一邊調酒還不忘吆喝另名老師「要不要來一杯」。影片背景都是小朋友的嘻笑聲。限動文字上還寫著「3趴而已很收斂了啦！三罐小事」、「早餐就是葡萄汁配蒟蒻，健康和快樂」、「專業的手法，果然是酒國女王」、「一杯不夠，量杯才來湊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北準公共幼兒園老師傳出上班飲酒。（圖／翻攝IG）

該名老師發出的限動影片，家長看到後直搖頭。《ETtoday新聞雲》向該園求證，該園所表示，經初步察看影片內容，的確是在園所內拍攝，至於該名老師是否在上班時間飲酒，以及孩童是否有喝到等，由於相關人員都已經下班，已向總公司回報，將會啟動調查，強調絕不允許老師上班時間在園所內飲酒，如果屬實一定懲處。

新北市教育局強調，教職員上班時間嚴禁喝酒，且不得從事與公務無關行為，已立即要求該園啟動調查。倘若該教師因飲酒而有不當對待幼生情事，教育局將依「教保服務人員條例」予以認定裁處，行為人最重可裁處60萬，且終身不得擔任教保服務人員，至於幼兒園部分，最重可裁罰6萬元並解除準公契約。