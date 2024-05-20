4歲女遭體罰受傷長達1年！新竹媽想看監視器　幼兒園這樣說

▲新竹縣一名二寶媽指控女兒遭老師捏傷，且園方不給看監視器。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉人豪／新竹報導

新竹縣一名二寶媽，在網路指控女兒就讀某幼兒園，雙耳遭老師捏到紅腫，想看監視器時園方卻說壞了。對此，園方也表示事情釐清之前勿先輕易下定論，已收集資料給相關機關。

家長在爆料公社二社發文指出，2023年大女兒三歲時，進入新竹縣新埔某幼兒園就讀，2023年2月份孩子回家臉上就出現瘀血，詢問孩子說法是當時在哭，老師叫女兒靠著牆哭，然後老師推女兒撞到牆壁。

園方說小孩剛上學比較不適應，老師心急想讓她先冷靜，動作上有拉扯，並不是推她。當時有詢問園長能否提供監視器，園長告知監視器沒有對外開放，那是私人物品非屬教育局，當下想說孩子磕磕碰碰可能真的是意外，就讓這件事過去了。

家長說，讀了半年後常常收到學校抱怨，說女兒不配合，有時園長會脫她褲子打屁股，本來還傻傻的想說也許適當的體罰會讓小孩聽話一點，直到在2024年4月29日在幫孩子洗澡時發現雙耳紅腫帶點瘀血，追問孩子才說是老師捏的，隔天告知園長要請假去驗傷。

家長指出，一早園長就殺到家門口否認，表示有誤會並要求先不要報警，但說要看監視器，早上拖到傍晚都沒消息一直拖延，等找到另一間幼兒園可以轉學，要回去辦理退學拿小孩物品，到學校後園長就說剛好有空可以看了，沒想到剛好監視器壞掉。

家長表示，這件事已經通報教育局，教育局也要不到監視器畫面，會爆料主要是因為園方還在外四處造謠說女兒的傷都是自殘，還跟其他家長說孩子會拿書包丟老師，「我的孩子的確不是大家眼中文靜乖巧的小孩，但她不是壞孩子，他沒辦法證明自己的清白，我來維護！」並說現在換了一間幼兒園，女兒整個就不一樣了，情緒平穩很多也說現在讀的很開心。

該幼兒園發文指出，事情釐清之前請網友們勿先輕易下定論，園所已收集資料，給相關機關交代，謝謝各家長及網友的關心。