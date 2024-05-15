　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

托嬰中心1人餵4孩　9月大男嬰「被塞義大利麵」噎死！生前曾吐出塊狀物

▲▼9個月大男嬰奧利佛（Oliver Steeper）吃義大麵噎死。（圖／翻攝自reddit論壇）

▲9個月大男嬰奧利佛（Oliver Steeper）吃義大麵噎死。（圖／翻攝自reddit論壇）

記者張寧倢／編譯

英國肯特郡發生一起令人心碎的悲劇，當地一所托嬰中心的員工獨自一人同時餵食4名嬰兒吃肉醬義大利麵，結果導致其中一名9個月大的男嬰意外噎住，一度窒息，緊急送醫後只多活6天就去世。

根據每日郵報報導，這起事件於2021年9月發生在Jelly Beans日托中心，當時9個月大男嬰奧利佛（Oliver Steeper）才剛開始到中心上課大約4周，就不幸在吃飯時噎到，最終導致死亡。

在法庭證詞中，主要負責照顧奧利佛的保育員柯林斯（Loetta Collins）坦承，由一人同時餵食4名嬰兒並不是尋常作法，當天是她將筆管麵和肉醬切得細碎之後，交給另一名員工幫忙餵食，「我花很多時間切碎和攪拌他的食物，直到我滿意為止」。該日托中心的師生比大約是1比3。

然而，她的說法家長並不買單。奧利佛的父母表示，孩子在家中都是吃泥狀食物，因為他「根本無法正常咀嚼」。奧利佛的母親和柯林斯事前曾討論過如何準備孩子的食物，但雙方溝通上卻出現誤解。母親以為奧利佛的食物會由工作人員打成泥狀餵食。柯林斯卻在法庭上表示，她並沒有打算這樣做，以為只要剁得很碎即可。

柯林斯表示，因為那天工作人員繁忙，午餐時間比起預定時間延遲，當她注意到奧利佛的異樣時，奧利佛正發出一種像是要哭卻沒有真正哭出來的聲音，受過急救訓練的柯林斯立即發現孩子正在窒息，她試圖用拍打背部的方式清空他的呼吸道，後來也聽從急救人員指示為孩子做CPR。

奧利佛被緊急送醫，但醫生做完腦部掃描後判斷他無法存活，住院6天後仍不幸死亡。目前這家Jelly Beans日托中心已經關閉。據奧利佛父母的法庭證詞，他們曾在孩子的嘔吐物中發現「塊狀」鳳梨，雖然擔心食物的處理方式，但由於不想讓員工增添壓力，他們並未立即提醒托嬰中心。肯特郡警方相關事件進行了調查，但並未採取進一步行動，預計此番法庭審理將持續2周。

ET快訊
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費
快訊／統一獅又有壞消息　林靖凱本季報銷
快訊／高雄警淪賭博網站代理商！　2大過免職汰除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

在飲料偷加「嘉明」！變態男看女同事喝下超興奮　公司：多人受害

叫車司機突掏出陰莖！女客嚇壞以為會被性侵　Uber祭懲處

臨終病人發出痛苦嘎嘎聲！護理師揭「死前喉鳴」真相：剩25hrs告別了

遭水原背叛！　大谷翔平罕見認：經常睡不著

日本外國觀光客4月再破300萬人　台灣排第3名

海外遊客被多收錢！日餐廳「雙重定價」惹議　老闆吐心聲：成本太高

聯合國淪哈瑪斯分支？成員躲UN後勤中心射平民　以色列要求調查

凱特王妃養病告假　傳王室工作換「這位公主」接手

日本媽媽倒車中「4歲女突摔出後車門」　頭部遭前輪輾過命危

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

8+9妹學渣逆襲上台大　勵志分享：人生沒不可能

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

在飲料偷加「嘉明」！變態男看女同事喝下超興奮　公司：多人受害

叫車司機突掏出陰莖！女客嚇壞以為會被性侵　Uber祭懲處

臨終病人發出痛苦嘎嘎聲！護理師揭「死前喉鳴」真相：剩25hrs告別了

遭水原背叛！　大谷翔平罕見認：經常睡不著

日本外國觀光客4月再破300萬人　台灣排第3名

海外遊客被多收錢！日餐廳「雙重定價」惹議　老闆吐心聲：成本太高

聯合國淪哈瑪斯分支？成員躲UN後勤中心射平民　以色列要求調查

凱特王妃養病告假　傳王室工作換「這位公主」接手

日本媽媽倒車中「4歲女突摔出後車門」　頭部遭前輪輾過命危

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

在飲料偷加「嘉明」！變態男看女同事喝下超興奮　公司：多人受害

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

叫車司機突掏出陰莖！女客嚇壞以為會被性侵　Uber祭懲處

臨終病人發出痛苦嘎嘎聲！護理師揭「死前喉鳴」真相：剩25hrs告別了

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

國產署招標中科停車場「底價3萬」 台北業者溢價50倍搶下

冷氣行勸「最好15年就換一台」　1理由大票秒認同：很夠了

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

國際熱門新聞

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

25歲酒店女帝遭恩客刺殺！傳奇一生曝光

水原一平拒絕認罪！　首次出庭畫面曝光

Fed跳針、迷因股狂飆60%　美股收高126點

「極樂開車」駕駛右手狂抓！　對女伴色色影片瘋傳

沃爾瑪爆裁員　數百人恐丟工作

2韓女遭3日男性侵！犯嫌爆是「網紅整形醫師」

李顯龍主政20年GDP翻2倍　超強政策1次看

本人出演無碼A片！日情侶檔親上陣「自產自銷」

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

前空姐「頭蓋骨削一半」　克服障礙百萬人落淚

美國安專家：習最快4年後武力犯台

聯合國車輛拉法遭槍擊！首名外籍員工喪命

京都古寺新一代「佛系女僕」長相曝光！

更多熱門

相關新聞

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

新北市中和區一間汽車旅館發生命案！36歲蘇姓母親用枕頭悶殺9歲女兒與6歲兒子，稍早已被帶回警局釐清案情。對此，蘇女的前同事不敢置信，直言蘇女非常愛孩子，甚至為了孩子多次請假、離職，沒想到再聽到對方的消息。

狠母悶死小姊弟　教育局：5/8才面談

狠母悶死小姊弟　教育局：5/8才面談

21歲最美死刑犯槍決前張開嘴巴　行刑人秒懂

21歲最美死刑犯槍決前張開嘴巴　行刑人秒懂

新北幼教師上班飲酒還PO網　園方致歉：立即停職接受調查

新北幼教師上班飲酒還PO網　園方致歉：立即停職接受調查

托嬰中心影像強制傳中央雲端　衛福部預告修正草案

托嬰中心影像強制傳中央雲端　衛福部預告修正草案

關鍵字：

幼兒園悲劇噎死餵食英國肯特郡嬰兒噎到噎住義大利麵肉醬麵托嬰中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面