▲9個月大男嬰奧利佛（Oliver Steeper）吃義大麵噎死。（圖／翻攝自reddit論壇）

記者張寧倢／編譯

英國肯特郡發生一起令人心碎的悲劇，當地一所托嬰中心的員工獨自一人同時餵食4名嬰兒吃肉醬義大利麵，結果導致其中一名9個月大的男嬰意外噎住，一度窒息，緊急送醫後只多活6天就去世。

根據每日郵報報導，這起事件於2021年9月發生在Jelly Beans日托中心，當時9個月大男嬰奧利佛（Oliver Steeper）才剛開始到中心上課大約4周，就不幸在吃飯時噎到，最終導致死亡。

在法庭證詞中，主要負責照顧奧利佛的保育員柯林斯（Loetta Collins）坦承，由一人同時餵食4名嬰兒並不是尋常作法，當天是她將筆管麵和肉醬切得細碎之後，交給另一名員工幫忙餵食，「我花很多時間切碎和攪拌他的食物，直到我滿意為止」。該日托中心的師生比大約是1比3。

然而，她的說法家長並不買單。奧利佛的父母表示，孩子在家中都是吃泥狀食物，因為他「根本無法正常咀嚼」。奧利佛的母親和柯林斯事前曾討論過如何準備孩子的食物，但雙方溝通上卻出現誤解。母親以為奧利佛的食物會由工作人員打成泥狀餵食。柯林斯卻在法庭上表示，她並沒有打算這樣做，以為只要剁得很碎即可。

柯林斯表示，因為那天工作人員繁忙，午餐時間比起預定時間延遲，當她注意到奧利佛的異樣時，奧利佛正發出一種像是要哭卻沒有真正哭出來的聲音，受過急救訓練的柯林斯立即發現孩子正在窒息，她試圖用拍打背部的方式清空他的呼吸道，後來也聽從急救人員指示為孩子做CPR。

奧利佛被緊急送醫，但醫生做完腦部掃描後判斷他無法存活，住院6天後仍不幸死亡。目前這家Jelly Beans日托中心已經關閉。據奧利佛父母的法庭證詞，他們曾在孩子的嘔吐物中發現「塊狀」鳳梨，雖然擔心食物的處理方式，但由於不想讓員工增添壓力，他們並未立即提醒托嬰中心。肯特郡警方相關事件進行了調查，但並未採取進一步行動，預計此番法庭審理將持續2周。