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雲林縣議會「國土計畫法專案報告」 　多名議員發聲捍衛農民權益

▲雲林縣議會進行「因應114年國土計畫法實行之配套措施」專案報告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員李明哲於國土計畫法專案報告發言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會第20屆第3次定期會22日進行「本縣因應114年國土計畫法實行之配套措施」專案報告，國土計畫將於2025年實行，由於攸關農業發展，多名議員為雲林未來國土功能分區劃設，以及農民權益保障強力發聲。

雲林縣議會李明哲、黃文祥、陳俊龍、林深、王又民、陳乙辰、陳永修、陳芳盈、游淑雲、簡慈坊、吳蕙蘭等與會議員皆認為此次國土計畫法相關配套措施並不成熟，若貿然實施將會影響雲林未來產業發展及農民權益甚鉅且長遠，強調首先應保障地方「農業權」為優先考量，在「農地劃分」和「農民權益」間應取得平衡。

▲雲林縣議會進行「因應114年國土計畫法實行之配套措施」專案報告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員黃文祥於國土計畫專案報告發言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

並表示，地方農政單位必要時應聯合縣籍立委，為農民權益向中央部會發聲爭取相對保障，也要求中央在農地範圍設定的基準上，應「因地制宜」劃設，並且在國土計畫法實施前，先下鄉舉辦說明會以讓縣民充分了解，對於地方及在地農民因農地劃定所蒙受的限制與損失，更應給予應有的補償。甚至也有議員順勢提出農業永續發展的對策，建議縣政府因勢利導，透過農地增加「綠覆蓋」面積，積極推動並爭取「碳權」事宜。

▲雲林縣議會進行「因應114年國土計畫法實行之配套措施」專案報告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣議員與縣府局處長出席國土計畫法專案報告座談會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

議長黃凱也指出，國土計畫法即將在2025年實行，雲林刻正積極發展農工商產業，中央劃設本縣農業用地比例位居全國第二，若以內政部現行劃設版本施行，將嚴重箝制雲林縣之發展；且針對國土計畫功能分區、農地農用分配比例及其對等補償、農民權益與收益保障等相關配套措施都未臻明確，尚待討論釐清。

雲林縣議議員對此也都相當關心，為了充分探討，因此在本次定期會中特別安排，除於5月22日後6月17日2天亦進行縣府專案報告，以期提出因地制宜具體配套措施向中央發聲，強力守護本縣農民權益與產業均衡永續發展。

▲雲林縣議會進行「因應114年國土計畫法實行之配套措施」專案報告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員王又民議員於國土計畫法專案報告發言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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