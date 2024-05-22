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西螺警「騎機車運菜」！網疑：菜農叫代駕　真相曝光下場超慘

記者蔡佩旻／雲林報導

「喝酒不開車」讓許多民眾選擇叫代駕，除了安全也避免遭警察查獲重罰，雲林西螺鎮西螺果菜市場旁，昨（21）日下午出現一幕穿著制服、反光背心、沒戴安全帽的警員騎著一輛後面載滿蔬菜的機車，進入一處空地。民眾拍下畫面PO網指「菜農叫代駕嗎？」警方今證實，確實是「酒後代駕」。

▲警察騎機車載菜畫面被分享於網路社群，西螺警分局表示，真的是「代駕」。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲警察騎機車載菜畫面被分享於網路社群，西螺警分局表示，真的是「代駕」。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

一段影片「雲林西螺民眾目擊警騎三輪車送菜，網：菜農叫代駕嗎？」於社會事新聞影音社群發布，畫面中地點在西螺果菜市場附近，一名警員未戴安全帽騎乘機車，後方還勾著疊滿蔬菜的二輪拖車，隨著前面的警車緩緩轉進一處空地，畫面讓民眾好奇紀錄分享。

原來這一幕真的是「代駕」，只是需付出較高「代價」。西螺警分局今發布說明，警員穿制服騎機車載送蔬菜，係於21日15時36分在西螺鎮市場南路發現一名30多歲黃姓男子騎乘機車，未依規定附載物品予以攔查，眼尖警員發現其面帶酒容，隨即加以實施酒測，酒測值為0.49mg/L，已超過法定標準值，警方依涉嫌違反《公共危險罪》將黃男當場逮捕移送法辦。

因現場車流大為免該車影響交通，在警車前導下由警員將涉案機車騎至安全位置停放。西螺警分局強調，將持續針對轄區交通較複雜地區加強執法，呼籲民眾騎乘機車應依規定附載人員物品外，再次提醒「開車不喝酒、喝酒不開車」，千萬不要有僥倖心理，保障您的安全也保障他人安全以免付出更高「代價」。

▲警察騎機車載菜畫面被分享於網路社群，西螺警分局表示，真的是「代駕」。（圖／西螺警分局提供）

▲黃姓30多歲男子違規駕駛，警方眼尖發現其面帶酒容，查獲酒駕情事當場逮捕，依公共危險罪移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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