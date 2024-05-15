雲林國中小師生今日午餐全體吃素！　「515蔬食日」健康又環保

▲今天雲林全縣國中小學校午餐同步供應蔬食餐，以「吃當地，食當季」為菜單設計原則，雲林縣長張麗善一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣13位營養師自動發起515蔬食日活動，希望透過這一個活動，展現營養師的專業，讓民眾了解學校營養午餐的運作與內容，及辦理學校營養午餐時專業人力缺乏的困境。雲林縣長張麗善親自到場參與，鼓勵本縣學校營養師及午餐秘書的努力與用心，更為辛勞的他們加油打氣，並宣誓校園午餐施政方針。

雲林縣國中小午餐採公辦公營自設廚房自行供餐，學校午餐管理者目前依規定共聘請27位營養師專才專任，其餘都由學校人員兼辦。建國國中楊琇棻等13位雲林縣公職營養師為展示各校午餐秘書專業度及重要性，並強調專業人才對於提升供餐品質的不可或缺，共同研擬推動5月15日午餐蔬食日推廣活動實施計畫，促成今日的活動。

楊營養師表示，2024年5月15日「食物日」，全縣學校午餐將同步供應蔬食餐，以「吃當地，食當季」為菜單設計原則，有助於個人健康和經濟發展，也符合永續發展目標SDGs-環境保護、良好健康生活、經濟發展、負責任的消費和生產四項指標。

今天的食材採用當地及當季且可回溯生產端之三章一Q食材，各校同步供應。其中一道「野菇甘藷炊飯」，好吃又簡單烹調，在家也能做，雲林縣各級學校也與財團法人豐泰文教基金會共同合作，由基金會提供一半的經費向雲林縣有機農戶購買有機米提供全縣國中小每週一次有機米，目前分階段試辦中，2025年會全面推動。

▲今天雲林全縣國中小學校午餐同步供應蔬食餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）