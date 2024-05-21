雲林養狗場涉虐犬貓134隻！接受捐助卻餓死狗　無良男下場出爐

記者陳以昇、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉有民眾檢舉指出，一處私人養狗場有不當飼養，且虐待犬貓且數量高達134隻，經相關單位突襲稽查，確認陳姓負責人涉嫌未妥善照顧犬貓，事實明確。更發現陳男早在2015年間即違反動物保護法遭列不得飼養應辦理登記動物的對象，全案將依動物保護法相關規定裁處，雲林地檢署今依動保法提起公訴。

▲▼雲林縣林內鄉一處私人狗場涉嫌虐待犬貓遭依動保法起訴 。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

雲林縣動植物防疫所表示，日前接獲民眾檢舉，林內鄉一處私人狗場疑涉不當飼養及虐待等情事，防疫所在2月16日會同雲林縣警察局斗六分局和民間協會台灣NOE行動組織突襲稽查，現場清點計有犬貓共134隻，該處犬貓收容在鐵皮屋、庭院和自宅內，飼養環境髒亂糞便堆積和通風不良。

經現場調查，有部分犬貓消瘦病弱等情況，陳姓負責人2015年間曾因不當照顧，讓飼養的小狗活活餓死，被彰化縣政府列不得飼養應辦理登記動物之對象，2020年再搬遷到林內鄉新光路30坪租處，開始進行犬貓救援收容，所飼犬、貓來源為民眾通知救援，並在臉書提供匯款帳號接受贊助。

防疫所指出，該案陳姓負責人等人，打著犬貓救援名義，利用民眾愛心，大量收容救援動物並收取不一費用，又未妥善照顧動物，致後續病弱未就醫或不當飼養，已嚴重影響動物福利，呼籲民眾避免愛心流為不法人士的斂財手段，全案將依動物保護法相關規定裁處，雲林地檢署今依動保法提起公訴。