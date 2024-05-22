土庫商工健力好手蘇仲哲　勇奪亞洲盃健力錦標賽3金1銅

▲土庫商工蘇仲哲參加於香港舉行之2024年亞洲盃健力錦標賽在青少年男子組榮獲3金1銅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立土庫商工蘇仲哲同學在全國青年盃健力錦標賽中不僅打破了大會保持了8年的硬舉最高紀錄270.5公斤，更以驚人的300公斤紀錄獲得了最佳舉者殊榮。5月11日再度參加於香港舉行之2024年亞洲盃健力錦標賽，在青少年男子組榮獲3金1銅，蹲舉金牌、臥舉銅牌、硬舉金牌，以及總和成績金牌的優秀成績。

土庫商工指出，蘇仲哲於比賽前夕不慎染上流感，雖於賽前痊癒，但無法以自己的最佳狀態參賽，但他還是用盡全力，為台灣奪下四面獎牌。雖然未達原訂目標打破亞洲紀錄，但其表現更是令人動容。指導教練土商張靜芳老師表示，對他抱有很大信心，相信他在下一次國際賽場上能夠發光發熱，為國爭光，也為自己爭一口氣。

得知蘇仲哲同學於亞洲杯榮獲金牌的消息，土庫商工吳星宏校長與全體師生歡欣同慶，而其畢業學校褒忠國中的陳勝雄校長與老師也帶來祝賀，表示他是學弟妹們學習的好榜樣，期待他們在未來能再創佳績，繼續在國際建立舞台上為國爭光。

▲土庫商工健力隊廣三甲蘇仲哲同學，此前在全國青年盃健力錦標賽中表現出色，不僅打破了大會保持了8年的硬舉最高紀錄270.5公斤，更以驚人的300公斤紀錄獲得了最佳舉者殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）