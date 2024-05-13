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全球首例城市認證！雲林縣獲世界竹組織認證「世界竹地標」

▲世界竹組織肯定雲林縣政府在竹產業上的努力，並且認證雲林縣為「世界竹地標」，並期待在未來在所有竹相關事務上繼續合作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲世界竹組織肯定雲林縣政府在竹產業上的努力，並且認證雲林縣為「世界竹地標」，並期待在未來在所有竹相關事務上繼續合作。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

世界竹組織於1984年成立，每3-4年會辦理一次國際座談會，歷屆主辦國家分別是波多黎各、法國、日本、印尼、哥斯大黎加、印度、泰國、比利時、韓國、墨西哥、今年第12屆由台灣主辦，雲林縣獲世界竹組織頒布自2024年4月18日起正式認證台灣雲林縣為世界竹地標，亦為全世界以城市認證竹地標首例。

世界竹組織有6000多名來自全世界五大洲竹產業相關的會員，獲得認證是一個重要的里程碑，由世界竹組織認可的地標讓雲林被世界看見。世界竹組織（World Bamboo Organization）官網內文提到「第12屆世界竹論壇於4月18日至22日論壇閉幕結束後，世界竹組織會員特地於4月23日至24日安排參訪雲林草嶺石壁森林療癒基地，看見縣府團隊的用心，用竹筍入菜、用竹編布置、用竹葉青調酒、用竹做各種器皿。

並且肯定雲林縣修復了因921地震封閉的道路，並且透過疏伐及管理516公頃孟宗竹林，打造石壁竹創森園區，才有的「竹療癒場域」，而雲林縣政府也將斗六糖廠規劃建設成為以糖業文化為基底的竹創藝術園區—「竹創基地」，並且建構台灣竹構學苑竹構人才培育基地。世界竹組織將這段難忘的體驗，肯定雲林縣政府在竹產業上的努力，並且認證雲林縣為「世界竹地標」，並期待在未來在所有竹相關事務上繼續合作。」

由世界竹組織執行長Susanne Lucas及世界竹組織主席Michel Abadie共同頒布，自2024年4月18日起正式認證台灣雲林縣為世界竹地標(World Bamboo Landmark)。這也是全世界第一個以城市認證為竹地標城市的首例。

張麗善縣長表示，超乎預期，世界竹組織除了以前認證西班牙、英國、越南等3個國家曾辦理的活動，為世界竹活動里程碑(Landmark Event)，這次竹地標(Landmark)認證於雲林縣，這也是目前為止該組織以實體的「地方」認證為竹地標的世界首例。在擁有516公頃孟宗竹自然資源的草嶺石壁竹創森園區，打造十處竹構裝置藝術，成功將國際帶入雲林，也帶領雲林走向國際。

▲世界竹組織肯定雲林縣政府在竹產業上的努力，並且認證雲林縣為「世界竹地標」，並期待在未來在所有竹相關事務上繼續合作。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台灣竹會理事長許倍銜表示，感謝各展區參與者辛勞籌備及活動圓滿落幕，與林業署共同協商將選定5月16日於雲林草嶺石壁森林療癒基地辦理「2024竹博覽會暨世界竹論壇閉幕交流活動」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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