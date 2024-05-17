竹博覽會暨世界竹論壇閉幕　縣長張麗善：接軌國際邁向永續

▲2024竹博覽會暨世界竹論壇閉幕交流活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024竹博覽會暨世界竹論壇於16日在雲林縣古坑鄉石壁竹創森園區舉辦閉幕交流活動，縣長張麗善出席與其他共同主辦縣市交流經驗；縣長張麗善表示，竹博覽會暨世界竹論壇讓世界看見台灣竹產業發展，與雲林縣竹創森療癒基地，期許未來各縣市攜手打團體戰，展現台灣在永續發展努力與貢獻。

張麗善縣長說明，2024竹博覽會暨世界竹論壇將雲林納入五個主辦縣市之一。雲林以「竹療育」為主題，分別在草嶺石壁森林療癒基地及斗六糖廠竹創基地設置活動展區，獲得世界竹組織（World Bamboo Organization）第12屆世界竹大會認定為「世界竹地標」，感謝縣府團隊在竹業振興、竹林管理做出的卓越貢獻。

▲張麗善縣長說明，2024竹博覽會暨世界竹論壇將雲林納入五個主辦縣市之一，獲得世界竹組織（World Bamboo Organization）第12屆世界竹大會認定為「世界竹地標」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣府團隊歷經多年努力，交通工務局修復提升草嶺地區交通網絡品質，縣府城鄉發展處、文化觀光處接力合作修建「石壁竹創森園區」，舉辦草嶺櫻花季、草嶺石壁森林療癒祭等活動，打開草嶺之美，也因為有這樣成果，才能讓來自世界各國竹會成員驚豔與肯定，認定為第一個世界竹地標。

縣府文觀處長陳璧君表示，石壁竹創森園區是全台灣首座森林療癒基地，經台大實驗林團隊監測研究，認可在園區內進行森林療癒活動，對遊客的身心健康有正向幫助，同時也符合聯合國永續發展目標(SDGs)1、2、3、6、11、13、15等目標，在竹博覽會暨世界竹論壇邀請各國竹大使到竹創森基地體驗，獲得高度認同與肯定，成為全世界第一個竹地標。

陳璧君處長指出，竹創森園區讓台灣在雲林有一個與國際接軌的場域，展開新的里程碑，文觀處將持續與文化部、觀光署、林保署等單位合作，推廣竹產業、推動綠色旅遊，與國際關心環境永續的民眾、專業人士來到雲林，交流分享彼此的經驗。

▲石壁竹創森園區是全臺灣首座森林療癒基地，經台大實驗林團隊監測研究，認可在園區內進行森林療癒活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）