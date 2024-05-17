雲林改良種芒果低溫災損　中央公告救助每公頃10萬

▲雲林縣改良種芒果受2024年2月低溫(遲發性)影響造成開花及結果率差，雲林縣斗六市、古坑鄉獲公告為辦農業天然災害現金救助地區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣改良種芒果受2024年2月低溫、遲發性影響造成開花及結果率差，接獲農民反映後縣長張麗善立刻指示農業處邀集相關單位辦理四方會勘，並於5月13日函請農業部辦理救助。農業部於今（17）日公告斗六市、古坑鄉等為改良種芒果天然災害現金救助地區，請農民自5月18日起至5月27日止可向在地公所申請。
雲林縣政府農業處5月10日邀請農糧署中區分署雲林辦事處及台南區農業改良場現勘斗六市、古坑鄉等地改良種芒果，確認受損率均超過20%以上，符合農業天然災害救助標準，立即發文建請農業部公告斗六市、古坑鄉改良種芒果為救助項目。
農業部於今日公告，雲林縣斗六市、古坑鄉為辦理改良種芒果2024年2月低溫(遲發性)農業天然災害現金救助地區，只要損害率達20%以上，每公頃救助額度10萬元。
雲林縣政府農業處指出，另有大埤鄉、莿桐鄉及林內鄉等公所亦有通報改良種芒果損害情形，將會再擇期辦理四方會勘，倘損害率達救助標準將立即建議中央公告救助。
▲雲林縣改良種芒果受2024年2月低溫(遲發性)影響造成開花及結果率差，雲林縣斗六市、古坑鄉獲公告為辦農業天然災害現金救助地區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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