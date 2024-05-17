雲林改良種芒果低溫災損　中央公告救助每公頃10萬

今（15日）天氣穩定，並無顯著降雨，早晚偏涼，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天天氣跟今天滿類似，東北季風增強預估明晨跟今晨低溫類似，北台灣17至19度，局部因輻射冷卻，有機會下探15、16度，水氣也跟今天一樣偏少，白天晴朗多雲，而下周二鋒面開始生成，水氣多，全台都有短暫陣雨或雷雨。