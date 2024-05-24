快訊／遭綠委揮拳揍臉！　麥玉珍臉腫淚崩：他們真的太過分了

記者崔至雲／台北報導

立法院今（24日）續審國會改革法案，不過會議尚未開始，藍綠白就因要在議場貼布條標語，綠委林淑芬與白委麥玉珍發生互毆狀況。事後，麥玉珍接受媒體訪問時冰敷臉頰，白委林國成則說，「她臉都腫了！」麥則說，「我真的覺得很過分，原本希望要和平」結果變成這樣。

▲麥玉珍被打的左臉幾乎紅腫。（圖／記者屠惠剛攝）



今日7點議場門口一開，藍綠衝進議場要貼布條，綠營貼出「反黑箱 撐民主」、「民主已死 國會輓歌」等，藍營則拿出「改革查弊 民進黨怕什麼」、「查光電 查雞蛋 查疫苗 查快篩」。不過，張貼一半，藍綠立委又因為標語位置不如意再起衝突，麥玉珍後來也加入戰局，和林淑芬對峙，兩人扭打成一團，林淑芬更氣的揮出一記右鉤拳，之後雙方都被帶開。

麥玉珍接受媒體訪問時臉頰一片赤紅，眼淚也流不止，林國成抱屈說，「她臉都腫了！都紅了！」對於綠營認為是麥玉珍先動手，麥玉珍說明，她是背對林淑芬，她後面又沒有長眼睛，且是對方先動手，她才把她撥開，「你打我，我當然是要保護」。

一旁的白委張啟楷則說，「畫面會講話」、「大家都看到了」。隨後，麥玉珍則回到座位上休息，身旁陳昭姿則抱著麥玉珍安慰她。

民眾黨也說，透過畫面很清楚是林淑芬委員先推人，麥玉珍回頭，她稍微舉起手，然後林淑芬委員直接用拳頭相向，用力毆打麥玉珍的左臉。現在麥玉珍委員的臉已經明顯紅腫。