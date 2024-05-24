直擊／綠白委激情互毆！藍營祭「看板海」反制綠布條　標語卡位戰一團

▲林淑芬、麥玉珍互毆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（24日）院會續審國會改革法案，議場進場時，藍綠並未如前幾次衝突，而國民黨此次也祭出大量標語「改革查弊 民進黨怕什麼」等，反制綠營布條海，但在議場中擺放布條標語時，藍綠雙方為搶到好位置出現零星衝突，藍委陳玉珍將像推土機一般把女綠委們全部推出，綠委林淑芬則與白委麥玉珍對峙互毆，扭打成一團，麥一腳踢出、林則是氣的重拳出擊。

今日7點議場門口一開，藍綠並未若前幾次院會衝突不斷，僅藍委因憂心外面圍觀綠委衝進來，自己人在門口擠成一團，雙方也在簽到時就先後順序起口角。

而在議場內，因上次綠營秀出「反黑箱 撐民主」、「民主已死 國會輓歌」等布條擺滿議場，此次藍營也出招反制，祭出大量標語看板如「改革查弊 民進黨怕什麼」、「查光電 查雞蛋 查疫苗 查快篩」，進場後，雙方也趕緊張貼各自標語與布條，期間，藍委吳宗憲因腳步踉蹌、不慎跌倒，一路從主席台跌到質詢台，由於動靜頗大，險些讓藍綠委員以為又有戰事，紛紛繃緊神經，知道僅是腳滑後才又默默散開。

但和平的光景沒有多久，藍綠立委又因為標語位置不如意再起衝突，綠委欲至主席台旁張貼標語，陳玉珍跟推土機一樣，把接近的女綠委全部推出去，包含陳亭妃、吳沛憶、林淑芬等人都遭殃，藍委洪孟楷則是被夾在一群女立委中間，無奈地舉起雙手避嫌。

戰事過程中，綠委疾呼，翁曉玲、陳玉珍不要打人；期間，白委麥玉珍也加入戰局，和林淑芬對峙，兩人扭打成一團，林淑芬更氣的揮出一記右鉤拳，之後雙方都被帶開，麥玉珍被打後似乎忿忿不平，向一旁圍觀綠委指著自己的臉頰嘟囔，所幸衝突並未擴大。

但議場左右邊兩樣情，一邊藍綠委擠成一團、熱情互罵，另一邊則是早早貼完標語，幾人坐在位置上互相握手寒暄，形成強烈對比。

由於藍營膠帶不夠，看板一直掉，有藍委緊急求援，趕快斜槓外送員，到場外買強力膠帶來增援，意外成為漏網鏡頭，趕緊補強粘貼後，才結束這場標語搶位戰。



