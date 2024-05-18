立院衝突！賴清德感謝綠委捍衛　藍委轟：綠人少比拳頭還找外援

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院昨（17日）審議《立法院職權行使法部分條文修正草案》，但國民黨及民進黨不斷發生衝突。國民黨立委許宇甄對即將上任的總統賴清德喊話，賴當過四屆立法委員，一定知道立法院議事規則，如今卻漠視立院議事規則，「民進黨人多你們就要數人頭，人少你們就要比拳頭，比輸了就要找外援再來佔領立法院，你們是覺得一個林飛帆領300萬不夠，還要多找幾個嗎？」。

對於昨日立院衝突，賴清德表示，「要感謝每一位捍衛黨團提案、上台發言的民進黨委員們，面對程序不正義的議事過程，大家仍奮戰到最後一刻，展現民進黨守護民主的堅強意志」但許宇甄表示，不要以40%的得票觀點來衡量60%的非綠民意，更不要以管窺天，做一個井底之蛙，國會改革就是要強化國會監督能量，2015年蔡英文競選總統時就提出相關主張，8年來民進黨不願意落實，現在由國民黨團、民眾黨團幫助實現，請民進黨團不要再用杯葛方式破壞改革。

許宇甄指出，賴清德可能忘了，他在1月13日當選的演說提到，「人民期待有能力的政府和有效率的制衡，這新的民意，我們充分理解，完全尊重」，既然立法院要能有效率的制衡，國會改革勢在必行，以暴力方式反對改革的是民進黨，現在就像酒駕硬闖自撞，卻怪修馬路的人太認真，這樣怎麼做到朝野和解？

許宇甄提到，民進黨委員無視國民黨、民眾黨委員三天三夜的辛勤排隊，硬要插隊衝進入議場，要請問賴清德，到底是誰在破壞立法院秩序？是誰造成程序不正義？民進黨黨團17日一早就展露出非置排隊守候入場的國民黨、民眾黨立委於死地的態勢，難道這是賴清德凖總統的要求？更是賴清德凖總統的道德標準，認為排隊可以插隊嗎？真是「教壞囝仔大小」！

許宇甄再表示，賴清德當過四屆立法委員，應該知道立法院議事規則，表決的方法分哪幾種，要怎麼表決，議事規則第35條寫得清清楚楚，就是由主席決定。有意見可以發言，當然反對方也可以提出停止發言動議，表決時擔心有問題，也可以提出重複表決。立法院院會昨天無一不是按照立法院議事規則進行。賴凖總統卻漠視立院議事規則，反而讚揚他們是展現民進黨守護民主的堅強意志，民進黨人多你們就要數人頭，人少你們就要比拳頭，比輸了就要找外援再來佔領立法院，你們是覺得一個林飛帆領300萬不夠，還要多找幾個嗎？

許宇甄強調，攻防再怎麼激烈都應該顧慮對手的安全，昨天鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽，那個舉動根本是要致人於死地，蠻牛郭國文力搶立法院秘書長周萬來的文件，完全不顧慮長者是否受傷，難道這都是民進黨立委奮戰的展現？昨天強出頭、製造混亂的不都是賴凖總統的愛將，子弟兵嗎？所謂英系立委都只有動動嘴巴，表達意見而已。郭國文、沈伯洋，新潮流的鍾佳濱，那個跟你沒有特別關係？難道這就是他們獻給你就職禮物，希望「奮勇」的表現能得到你關愛的眼神嗎？期待未來若落選，能夠有個一官半職擔任嗎？

許宇甄呼籲，賴清德不要在上任之前就顛倒是非，指鹿為馬，更不要以個人的意識形態漠視真正的程序正義，期望賴凖總統是全民的總統，不是民進黨的總統，更不是新潮流的總統。