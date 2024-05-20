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浪漫520！雲林首場集體婚禮　30對新人歡笑淚水交織洋溢幸福

▲520浪漫我愛你！雲林縣政府首次舉辦縣民集團結婚，今日用心打造夢幻婚禮場景，共30對新人步上幸福紅毯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲520浪漫我愛你！雲林縣政府首次舉辦縣民集團結婚，今日用心打造夢幻婚禮場景，共30對新人步上幸福紅毯。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府首次舉辦縣民集團結婚，今（20）日在古坑鄉劍湖山渡假大飯店舉行「浪漫雲林愛結良緣 13年雲林縣集團結婚」，以今天日期「520」的諧音為「我愛你」，雲林縣政府民政處用心打造夢幻婚禮場景，完美演繹浪漫婚禮的唯美樣貌，縣長張麗善副縣長謝淑亞擔任主、證婚人，見證幸福時刻。

雲林首場集團結婚由縣政府民政處規劃豐富活動內容及新人福利，特別安排戶政人員在婚禮現場辦理結婚登記，讓大家可以方便拿到有520紀念意義的新身份證，戶政事務所除了提供「雲林賜福」結婚好禮，也加碼給5月20日當天結婚登記的新人一份精美小禮物。

▲520浪漫我愛你！雲林縣政府首次舉辦縣民集團結婚，今日用心打造夢幻婚禮場景，共30對新人步上幸福紅毯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新人翁甲明在嘉義縣水上機場服務，他穿著軍裝與太太步入紅毯，他說，想要給太太驚喜，體驗集團結婚。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日30對新人與家人於會場中無不洋溢幸福笑容，有新郎一進場感動到淚流不止，也有新娘說4年前就求婚，今天終於等到婚禮，更不乏有挺著幸福結晶共步紅毯的。新人翁甲明在嘉義縣水上機場服務，他穿著軍裝與太太步入紅毯，他說，想要給太太驚喜，體驗集團結婚。

雲林縣長張麗善表示，現今社會變遷快速，價值觀改變，透過集團婚禮，讓民眾回顧傳統婚嫁古禮的意義，新人除了感謝父母的養育之恩，也在婚禮當天邁入人生新的階段，與另一半相知相惜，牽手共度未來人生。

▲520浪漫我愛你！雲林縣政府首次舉辦縣民集團結婚，今日用心打造夢幻婚禮場景，共30對新人步上幸福紅毯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日30對新人與家人於會場中無不洋溢幸福笑容，有新郎一進場感動到淚流不止。（圖／記者蔡佩旻攝）

民政處說明，北港朝天宮為祝賀參與集團結婚之新人，特別準備一座限量款白玉媽祖藝品，祝福新人，縣府也為每對新人準備了超值精美好禮，縣內優質廠商也共襄盛舉贊助。另外，張麗善縣長與與黃凱議長在婚禮活動當天提供多樣獎項抽獎，最大獎為東京來回機票。透過此次活動，串聯婚禮相關產業，鼓勵業者共襄盛舉，鼓勵民眾返鄉並留在雲林發展。

雲林縣政府為鼓勵生育，於2023年12月18日宣布啟動「兩年六億催生增產雲林萬寶龍」計畫，前三胎每名新生兒獲得6萬元、第四胎加碼至13萬元，期許透過將生育相關補助讓鄉親多多「增產報國」，希望青年朋友都能生敢養，孩子也都能健康快樂成長。

▲520浪漫我愛你！雲林縣政府首次舉辦縣民集團結婚，今日用心打造夢幻婚禮場景，共30對新人步上幸福紅毯。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮為祝賀參與集團結婚之新人，特別準備一座限量款白玉媽祖藝品，祝福新人，縣府也為每對新人準備了超值精美好禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

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