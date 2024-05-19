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不是瑜伽！「1運動」超夯　大票點頭讚：媽媽每晚做到流汗

▲運動（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲1運動正夯。（示意圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在「1運動」正夯，連媽媽們都在做！有網友在PTT的Gossiping板問卦，「超慢跑在跑什麼？」之前發現媽媽在看「超慢跑」的影片，他就心血來潮學著跑了20分鐘，卻發現沒什麼喘的感覺，不知道自己在跑什麼。不過，不少人紛紛推，「我媽每天在做，還做到流汗」、「連我媽也願意每晚跑，很好的運動。」

原PO文中表示，之前發現媽媽在看「超慢跑」的影片，「剛剛心血來潮跑了20分鐘，沒什麼喘的感覺，有點不知道自己在跑什麼，有超慢跑職人嗎？」但他也在留言處透露，自己很討厭跑步，試了超慢跑，發現有跟著規律，整體跑起來滿舒服的。

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貼文引發討論，「超慢跑要跑40分鐘起跳啦，還要跟節拍」、「比快走還慢」、「確實沒很喘，但我覺得很難跑」、「找一下YT…這是在原地踏步哦= =？」「在台灣寧願在室內假跑，也好過出門被車撞」、「快走就好了」、「有跑就是好事，我個人是跑不習慣」、「我第一次才6分鐘就腿痛。」

其中，不少人紛紛點頭，「不管是什麼看起來很蠢的運動，有動就是比沒動好」、「對膝蓋沒負擔又容易達成，讓老人有成就感，很棒啊」、「老年人只要願意動起來都是好事，要求長輩要達到有氧心率啥的那沒必要」、「就是一個超低門檻的運動方式，給整個晚上只癱在沙發電腦椅上的人可以沒有負擔的開始運動用的，沒有特別神奇的地方，但能讓人動起來就是好事。」

還有網友分享，「我媽也每天在做，還做到流汗」、「連我媽也願意每晚跑，很好的運動」、「試了兩個星期，減超快的好不好，先去試試再來批評」、「這個很容易就5km以上，消耗熱量也跟快跑同距離差不多，只不過花比較久的時間」、「我都邊看卡通邊跑，不知不覺就跑超過1小時。」

事實上，體適能教官徐棟英教練曾大力推薦原地節拍超慢跑，跑起來不酸、不痛、不硬、不喘，更能令人持之以恆堅持下去。以運動強度來看，220減掉年齡括弧乘以0.6～0.7是最大心跳率，是最適合每個人的運動強度，且是燃燒脂肪區間最旺盛的心跳，而超慢跑5～10分鐘後的心跳，差不多就介在這個區間。只要每天維持30分鐘超慢跑，就能有效增強心肺健康、逆轉骨質疏鬆。

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