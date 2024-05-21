雲林單身女獨得威力彩2億！　回饋故鄉暖...捐千萬善款助弱勢

▲幸運得到頭彩女子慷慨捐出千萬做公益，其中500萬元指定捐贈予雲林縣政府辦理各項社福計畫，今日由雲林縣長張麗善、台灣彩券公司董事長薛香川及總經理謝志宏共同主持「威力彩頭獎中獎人捐贈記者會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一名在高雄工作的雲林單身女子今年初購買一張威力彩，幸運獨得新台幣2億元頭彩，女子慷慨捐出千萬做公益，其中500萬元指定捐贈予雲林縣政府辦理各項社福計畫，今（21）日由雲林縣長張麗善、台灣彩券公司董事長薛香川及總經理謝志宏共同主持「威力彩頭獎中獎人捐贈記者會」。

中獎的幸運女子年約30多歲的未婚，出生在雲林、現於高雄的貿易公司工作，女子平時不常購買彩券，某天下班路上經過彩券行，心血來潮想買一張，電腦選號一注即幸運中威力彩頭獎；台灣彩券股份有限公司薛香川董事長表示，女子開獎當天看開獎節目對獎號時感到不可思議，隔天還特地買報紙再次對獎，確認完獎號後才相信自己中頭獎。

▲由台灣彩券公司董事長薛香川代表將500萬善款捐贈，雲林縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

捐款雲林縣政府的動機是從大學畢業後，響應政府的南向政策，前往東南亞國家教書為期半年，中獎人認為這段經驗是十分難得的人生體驗，感念過去受到政府協助，也想回饋故鄉，因此決定捐出500萬元給雲林縣政府補助弱勢團體，另外，也捐出500萬元予中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧，共計捐出1000萬元。

社會處長林文志說明，此筆捐款預計挹注的社福計畫包括弱勢家庭脫貧支持服務計畫、身心障礙兒少友善校園及展演環境充實計畫、政府保護個案協助計畫、社會福利服務中心脆弱家庭（兒童及少年委託安置）計畫、長青食堂及社區照顧關懷據點維持及增設計畫，各獎助100萬元整，總計500萬元。

雲林縣長張麗善表示，非常感謝中獎人願意回饋故鄉，並且和社會共同分享這份資源，同時承諾雲林縣政府必定會將這筆善款達到最大效益，縣府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供雲林縣弱勢族群及家庭更多實質的照護與輔導措施。

▲幸運得到頭彩女子慷慨捐出千萬做公益，雲林縣長張麗善贈與感謝狀。（圖／記者蔡佩旻攝）



處長林文志表示，雲林全縣人口數共66萬多名，身心障礙者大約5萬名，占總人口數7.4﹪，感謝台灣彩券公司所捐助的五項計畫，社會處會更加用心地來推動，今年小型復康巴士營運服務車輛更增編至57輛，並且還有一台大型復康巴士也加入服務行列協助身心障礙者參與戶外活動。

縣府自2023年發放60-64歲身心障礙者重陽敬老禮金，及預計自2024年7月起補助65歲以上中度身心障礙者自付健保費補助，及補助本府65歲以上輕度身心障礙者50%健保自付保費，藉此打造完善的身心障礙福利。

更在去年開始推行「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B計畫」，透過結合慈善單位及義工團提供獨居長者及弱勢家戶良好餐飲服務及保暖衣物，改善獨居長者及弱勢家戶居住環境，長青食堂也成長至177處、社區照顧關懷據點目前也成長至165處，兒童及少年未來教育與發展帳戶自2015年開始推動，目前本縣已有765位申請參加兒少教育發展帳戶，申請率達61％，位居全國第10名。