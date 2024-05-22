端午再現「虎霸王」　虎尾農會贈3千花生粽伴弱勢過節

▲虎尾鎮農會舉辦「好米好粽米食饗宴暨好粽送愛心活動」，除了音樂會、包麻糬、品嚐花生粽、評比創意粽逛市集嘉年華，並分享3000顆虎霸王花生粽贈送雲林家扶弱勢家庭家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮農會5年前推出產銷履歷花生粽「虎霸王」每到端午吸引民眾搶購，今（22）日舉辦「好米好粽米食饗宴暨好粽送愛心活動」辦理粽子創意料理比賽之外，並愛心分享3000顆虎霸王花生粽、300份瓷碗組贈送雲林家扶弱勢家庭家庭，現場充滿佳節歡喜氣氛。

虎尾農會總幹事蔡武吉表示，虎尾鎮農會將特產優化生產更結合公益，推廣契作產銷履歷落花生，2023年底種植面積已達120公頃；更推動「食安教育」，產地檢驗把關，加工廠亦通過ISO22000及HACCP國際食品衞生安全管理驗證，從發展在地特色重視食品安全，從產地到餐桌，以最好原料一貫作業為消費者的食安把關。

▲散發特有花生香、雲林快樂豬等豐富餡料，「虎霸王」履歷花生粽讓人驚艷。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善受邀參與活動，致詞特別讚賞虎尾鎮農會舉辦有獎金粽子創意料理比賽，從色香味、擺盤、口感度評比，使參賽者都極盡巧思高度參與，並發揮愛心贈送粽子讓家扶弱勢家庭提早歡度端午節。農會總幹事蔡武吉將粽子剝開，散發特有花生香、雲林快樂豬等豐富餡料，「虎霸王」履歷花生粽讓人驚艷。

▲評比創意粽活動吸引參賽者巧思命名。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林家扶中心副主委李萬吉回贈感謝狀，並表示，感謝虎尾鎮農會對家扶長期來守護與幫助，邀請到家扶家庭一同參與活動，欣賞音樂會賞玩市集嘉年華，家扶親子們包麻糬也嚐花生粽子，不僅餡料多裹著糯米綁得扎實口感極棒，而包麻糬好吃不黏牙，讓弱勢家庭能提早歡喜迎端午佳節。

虎尾鎮農會理事長周水波指出，全國第一支產銷履歷花生粽「虎霸王」，使用花生、香菇、糯米等都是產銷履歷驗證在地食材，加上雲林豬肉、香綿的栗子及紅蔥酥。不僅是做公益捐雲林家扶，也讓大家看見虎尾在地特色美食，歡迎可到虎尾鎮農會農民直銷站參觀選購，或05-6337962、05-6337963訂購。

▲虎尾鎮農會舉辦有獎金粽子創意料理比賽，從色香味、擺盤、口感度評比，使參賽者都極盡巧思高度參與。（圖／記者蔡佩旻攝）