輪椅妹再到立法院　「站起來」遭攻擊：不排除對性相關汙辱提告

記者皮心瑀／台北報導

立法院因國會改革相關法案朝野吵不停，日前更有大批民眾聚集於場外批評藍白未公開條文，黑箱修法，而現場一名「輪椅妹」吳亭臻過程中站起來引發討論，21日再度參加抗議，受訪時重申，自己確實4月中出車禍，站起來也是單腳站，面對質疑言論她比較在意關於謠言跟性羞辱的部分，也不排除針對性相關汙辱提告。

▲輪椅妹。（圖／記者黃克翔攝）

吳亭臻說，她下午會先回去休息，晚上6點才會再過來，不會夜宿，因為身體不太方便。至於到場有何訴求，吳亭臻表示，她純粹想參加運動，不滿的是在野黨刻意擋民進黨團比如說me too、長照等，對人民有益的法條應該被通過。

有關外界批評她「站起來」，吳亭臻也強調，她確實4月中出車禍，站起來是單腳站，並不排除對針對她的性相關汙辱提告。

吳亭臻19日向《ETtoday新聞雲》透露，一個月前在花蓮發生嚴重車禍，導致右腳粉碎性骨折、左手食指骨頭岔出來指甲移位等多處重傷。她是斷一條腿，不是斷兩條，儘管目前右腳仍裝著石膏無法著地，但左腳仍有力氣，17日在立法院現場也有朋友在背後支撐她，因此能夠短暫站立。網路酸民刻意在照片上忽略、切掉她打石膏的右腿，帶風向嘲諷，非常不可取，「大家在政治立場上可以不同，但人身攻擊和性羞辱真的沒有必要。」