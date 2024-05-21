被綠指控「反對直播協商」　黃國昌怒嗆可恥：造謠抹黑能力嘆為觀止

▲立法院議事攻防，民眾黨立委黃國昌直播。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院會21日繼續處理國會改革法案，立法院長韓國瑜上午9時16分召集第一次協商，但民進黨團總召柯建銘沒出席，隨後處理《立法院職權行使法》第25條二讀，又引發綠狂喊要協商；韓10時4分再召集協商，但協商約於11時結束，民眾黨團總召黃國昌透過直播爆料，柯建銘只想退回委員會重來，「我們怎可能答應？」面對綠狂罵他反對直播協商，黃回嗆「造謠抹黑能力令人嘆為觀止」。

韓國瑜上午9時抵達主席台，表示自己要講3個重點，請立委們安靜，「5月17日國會打架打得頭破血流，讓全世界看到的不是台灣的真善美。」但綠委罵聲連連、不斷打斷韓國瑜發言，使韓先稱「我先講完，有意見再講」。面對綠營不斷插嘴，韓宣告休息，9時16分邀請各黨黨鞭進入議場後方的會議室進行協商。

但只見柯建銘沒有離開議場，使韓國瑜約9時30分重回主席台，表示柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤沒出席協商，所以要繼續處理《立法院職權行使法》第25條二讀程序，而當議事人員依法宣讀條文內容時，民進黨立委高呼「反對舉手表決」口號，強烈表達不滿。

面對民進黨不斷喊出要協商，但第一次召開協商時又不出席，韓國瑜於10時4分再度宣布召開協商，並表示稍早柯建銘稱身體不舒服，所以剛剛沒參與協商，現在提出朝野協商，邀請各黨團幹部到主席休息室再度進行。

▲民進黨黨團抗議立法院長韓國瑜「黑箱密室協商」。（圖／記者林敬旻攝）

該場協商約於11時結束，各黨團幹部陸續回到議場，黃國昌透過YouTube在議場直播時表示，韓國瑜依照柯建銘的請求再進行協商，自己具體提出一個建議，就是要各黨團簽字，所有人回到座位上用表決器好好表決，有什麼話就輪流上台說明，因為藍白不是要霸佔主席台，而是要保護主席台可讓議事順利。

黃國昌提及，這個具體提議，國民黨表示同意，但不同意的是民進黨，柯建銘說「你是把我當作流氓？哪可能回去？」等言論，因為柯建銘只有一個要求，就是要「退回委員會全部重來」，「這擺明是在拖延，我們怎麼可能答應？」

而當黃國昌直播到一半的時候，民進黨立委鍾佳濱上台發言，但黃國昌批評此發言還是在針對總統國情報告，明明15條之一至四都已審完，現在再討論第26條，但鍾的言論跟26條一點關係都沒有。

此時，民進黨突然開始喊出要再度協商，使黃國昌批評「現在不討論，又要休息協商，真的很奇怪！你們到底要幹嗎？現在又繼續喊休息協商，真的是讓大家完全不知道在做什麼。」當初是民進黨要求韓國瑜到後方辦公室讓柯建銘講話，現在不隨民進黨的意思，民進黨就跑出來喊反對密室協商，「我真的不知道民進黨到底要造謠、抹黑到什麼程度！」

不僅如此，底下民進黨立委開始痛罵，黃國昌反對協商時直播，使黃國昌怒嗆「現在柯建銘在下面指著人鼻子罵，我覺得真的⋯民進黨太可恥了！哇！整個議場都在喊我名字，真的是太好了、太好了，我什麼時候反對直播協商？簡直是莫名其妙！」

黃國昌直言，民進黨現在要做的事情，就是如果不順民進黨的意思繼續協商，就要扣他一個大帽子稱「反對直播協商」，「我真的對民進黨造謠抹黑的能力，我覺得真的令人嘆為觀止。」