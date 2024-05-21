立院二讀通過藐視國會罪！最高罰20萬　官員虛偽陳述將有刑責

▲立法院審國民黨團舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（21日）立法院會將繼續處理國會改革法案，立法院長韓國瑜上午9時步入議場內宣布開會，在藍白挾人數優勢下，立法院會處理《立法院職權行使法》部分條文修正草案，其中第25條經二讀表決通過，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

立法院今日同樣爆發表決大戰，藍綠互不相讓，韓國瑜則不理會爭執，繼續審查法案，最後藍白以優勢人數，經舉手表決後，通過國民黨團、民眾黨團共提的再修正動議。

為完備立法院監督行政之權，二讀條文規定，質詢的答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。被質詢人除為避免國防、外交明顯立即的危害或依法應秘密的事項者並經主席同意者外，不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會的行為。被質詢人非經立法院院會或各委員會同意，不得缺席。

二讀條文規定，違反上述規定的政府人員，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，移送彈劾或懲戒。

二讀條文規定，被質詢人經主席依規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人2萬元以上20萬元以下罰鍰。逾期仍不改正者，得按次連續課處罰鍰。此外，政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。

立法院職權行使法規定，「第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正」。