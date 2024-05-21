柯建銘嗆藍白「佔主席台的是習近平」　藍委：你昨天酒喝太多？

▲立法院審查職權行使法第二十五條，民進黨團總召柯建銘發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（21日）再度審查「國會改革五法」，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，今天佔領主席台的不是國民黨，也不是民眾黨，而是中國國家主席習近平，他也反嗆國民黨與民眾黨為何急著賣台，當然是因為習近平交代。藍委許宇甄反嗆，柯建銘是昨天國宴酒喝太多，還是老眼昏花？拜託民進黨別只會賣芒果乾，這些行為令人不齒。

許宇甄表示，民進黨橫行立法院8年，自己淪為少數之後，不如他們意的法案就是賣台、反民主，這種為了私利的發言才是反民主。民進黨團柯建銘總召的發言說占領主席台的是習近平！柯建銘總召是昨天國宴酒喝太多，還是老眼昏花？習近平沒站在立法院的議場中，對習近平的恐懼存在你們的心中！新總統在昨天就職，民進黨還在玩弄抹黑、抹紅、賣台的舊招式，現在是新國會、新政府，拜託民進黨長進一點，別只會賣芒果乾、黑墨魚，這些行為令人不齒。

許宇甄指出，賴清德總統當選時曾說，「選舉結果告訴我們，人民期待有能力的政府和有效率的制衡」。為了有效率制衡行政機關，前民進黨立委尤美女也曾提出國會改革相關修正條文，柯建銘、潘孟安、鄭麗君、林佳龍都有連署，更何況國會改革主張是蔡英文2016年的政見，民進黨過去在立法院占有多數，拖了8年不做改革，現在，國民黨、民眾黨只是在落實蔡英文過去的承諾，我們只是要讓國會制衡更有效率，請民進黨勇敢面對國會改革，不要再杯葛議事。

許宇甄質疑，過去8年，民進黨政府需被調查的案件眾多，尤其是在疫情期間，有人利用缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺雞蛋等事件大發國難財，以及台南光電案、鏡電視黑箱案等，都需要國會幫忙監督；為了揪出這些害群之馬，立法院需要有調查權、聽證權，為了避免獨立機關不公正，需要強化人事同意權審查，這些都是民進黨立委過去主張過的，怎麼執政後就害怕起來了？難道是怕民進黨貪汙舞弊的案件被揪出來？民進黨若無愧於國家，無愧於人民，請勇敢面對國會改革，讓陽光照進立法院。