直擊／「梅子粉來了！」　藍綠白立委中場休息大啖芭樂

▲立法院會「中場休息」期間，民進黨立委端出芭樂發送給各黨立委。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（21日）上午繼續處理攸關國會改革的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，國民黨與民眾黨立委固守主席台確保議事進行，民進黨立委則舉牌呼籲退回重審，完備程序正義。有趣的是，會中出現一幕漏網鏡頭，當立法院長韓國瑜10點多邀集各黨黨鞭私下協商時，院會進入休息時間，來自嘉義的民進黨立委王美惠、陳冠廷、蔡易餘趁機拿出「芭樂」，邀請朝野立委共享，在議場內大啖芭樂。

民眾黨昨天下午於民進黨中央黨部外舉辦「519草根決行」行動，集會民眾以人手一顆芭樂的方式表達訴求，過程中，民眾黨發言人李頂立登台高呼：「民進黨不出現，連梅子粉都不拿下來！」引發網友們熱議。

今天立法院會朝野立委上演「舉手表決」大戰，互相叫囂、呼口號，場面相當火爆。但當韓國瑜10點多邀集各黨團黨鞭進入主席後的會議室協商後，朝野立委紛紛坐下休息，王美惠、陳冠廷、蔡易餘把握機會拿出嘉義特產芭樂，搭配嘉義在地品牌的梅子粉，邀請朝野立委享用，不忘高呼：「梅子粉來了！」疑似隔空呼應李頂立的說法。

有趣的是，有不少國民黨立委欣然接下民進黨立委送出的芭樂，當場大啖芭樂直誇好吃，民眾黨立委張啟楷也從善如流收下芭樂，低調地在座位上邊滑手機邊享用。

蔡易餘受訪笑稱，今天拿梅果、梅粉來立法院分享給大家，「小草們（指民眾黨支持者）你們遊行的目的達到了，大家一起為國家打拚，為國家做事，叫你們的（民眾黨團總召）黃國昌不要再亂了」。