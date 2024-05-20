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賴清德正式就職　侯友宜籲尊重新民意：期待溝通代替衝突

▲▼我中華民國總統賴清德、副總統蕭美琴20日出席就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲總統賴清德、副總統蕭美琴20日出席就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者隋昊志／綜合報導

總統賴清德今（20）日就職正式上任，新北市長侯友宜因公務行程滿檔，並未出席宣誓就職典禮，但他除了昨日先致贈花籃給予祝福之外，也在臉書發文，期許賴總統能將人民的利益放在第一位，也期待新政府以溝通代替衝突，以行動回應人民託付，並「尊重民意」，擔負起維護國家法治及朝野和諧的重要責任。

▲▼新北市長侯友宜臉書發文期許新總統賴清德能夠尊重新民意。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

▲新北市長侯友宜臉書發文，期許新總統賴清德能夠尊重新民意。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

侯友宜傍晚在臉書發文表示，520總統、副總統就職是一個重要的轉折點，也是重責大任的開始，國政經緯萬端，不容一絲蹉跎。對於賴清德執政團隊，除了給予祝福，也期許賴總統把人民的利益放在第一位，期待新政府以溝通取代衝突，以行動回應人民的託付，真正做到為民前鋒。

侯友宜提到，期許賴清德，除了必須恪遵中華民國憲法之外，更應珍惜得之不易的民主成果，面對社會不同的族群及聲音，應該要包容異見、化解歧見，人民期待的是「共融共好」，而不是「分化對立」，唯有社會和諧，才能讓國家進步向前。

侯友宜指出，新民意是人民希望改變的聲音，新國會則是新民意的具體展現。「尊重民意」是民主國家領導人最基本的要求，賴清德身兼總統及執政黨主席，更要擔負起維護國家法治及朝野和諧的重要責任。

侯友宜表示，堅實內政是我國面臨國際變局的重要基礎，國家的安定昌盛，需要強大的產業支撐，而強大的產業仰賴穩定的供電，民眾及產業對電力及能源有高度擔憂，賴政府必須誠實地面對，尤其是對於核能問題，不能再逃避，食安、治安等問題，更是刻不容緩。

侯友宜認為，我們的民主已為全世界稱許，如何讓國家永續發展，人民安居樂業，才是重中之重，衷心期盼全民團結一心，為政者謙卑致遠，為民興利除弊，地方中央協力齊心，中華民國和樂富強。

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