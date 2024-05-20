「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望

▲總統賴清德今（20日）正式就職。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統賴清德、副總統蕭美琴今（20日）就任，賴當選致詞強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，兩岸關係要不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。不過，曾對賴清德示愛「一生只督你一人」的藍委謝龍介認為，賴清德此段演說與過去言行相悖，語無倫次，而這也正是賴的政治生涯縮影「想獨不能獨，不想統閃不掉」。

「拼貼的演說，矛盾的清德」，謝龍介20日下午在臉書發文指出，賴清德總統順利完成就職，他做為中華民國國民，在此致上敬意與祝福，不過對於眾所矚目的就職演說，「賴總統，請恕我直言，令人失望。」

謝龍介表示，這些年他不只一次公開肯定賴總統，因為相較於其他「商業台獨者」，賴總統的台獨是玩真的，但擔任中華民國元首，賴總統又不得不與真正的自己切割，結果就是在國家，與賴本人的大日子裡，言行相悖，語無倫次。

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者林東良翻攝）

謝龍介點出，賴才在府內根據中華民國憲法宣誓就職，走到府前就拋出「台灣是國家名稱」；賴才才說要恪守中華民國憲法架構，卻又提出互不隸屬的「兩國論」，相較於過去幾任元首，賴總統不再提及南海，也沒引用《兩岸人民關係條例》，蔡總統稱呼「對岸」、「北京當局」，賴總統直接喊出中華人民共和國。

謝龍介批評，賴清德才說要和平對話、開放觀光、開放陸生，卻又前所未見地置入「兩國論」，導致股市瞬間「跳水」，其實也就反應了人民的預期心理，「兩岸恐怕只會更壞，好轉無望。」

謝龍介總結，整部就職演說，正是賴總統政治生涯的縮影，政治理念的掙扎，「想獨不能獨，不想統閃不掉」，上一句釋出善意，下一段就挑戰紅線；上一段講對岸想聽的，下一句又迎合美日，最終邏輯斷裂，失去自我。對此，他也只能無奈祝福「祝福賴總統，祝福我們國家。前景黯淡，負重前行。」