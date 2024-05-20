　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望

▲總統賴清德今（20日）正式就職。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德今（20日）正式就職。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統賴清德、副總統蕭美琴今（20日）就任，賴當選致詞強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，兩岸關係要不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。不過，曾對賴清德示愛「一生只督你一人」的藍委謝龍介認為，賴清德此段演說與過去言行相悖，語無倫次，而這也正是賴的政治生涯縮影「想獨不能獨，不想統閃不掉」。

「拼貼的演說，矛盾的清德」，謝龍介20日下午在臉書發文指出，賴清德總統順利完成就職，他做為中華民國國民，在此致上敬意與祝福，不過對於眾所矚目的就職演說，「賴總統，請恕我直言，令人失望。」

謝龍介表示，這些年他不只一次公開肯定賴總統，因為相較於其他「商業台獨者」，賴總統的台獨是玩真的，但擔任中華民國元首，賴總統又不得不與真正的自己切割，結果就是在國家，與賴本人的大日子裡，言行相悖，語無倫次。

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者林東良翻攝）

謝龍介點出，賴才在府內根據中華民國憲法宣誓就職，走到府前就拋出「台灣是國家名稱」；賴才才說要恪守中華民國憲法架構，卻又提出互不隸屬的「兩國論」，相較於過去幾任元首，賴總統不再提及南海，也沒引用《兩岸人民關係條例》，蔡總統稱呼「對岸」、「北京當局」，賴總統直接喊出中華人民共和國。

謝龍介批評，賴清德才說要和平對話、開放觀光、開放陸生，卻又前所未見地置入「兩國論」，導致股市瞬間「跳水」，其實也就反應了人民的預期心理，「兩岸恐怕只會更壞，好轉無望。」

謝龍介總結，整部就職演說，正是賴總統政治生涯的縮影，政治理念的掙扎，「想獨不能獨，不想統閃不掉」，上一句釋出善意，下一段就挑戰紅線；上一段講對岸想聽的，下一句又迎合美日，最終邏輯斷裂，失去自我。對此，他也只能無奈祝福「祝福賴總統，祝福我們國家。前景黯淡，負重前行。」

ET快訊
私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了
「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望
快訊／YouBike全台大當機　官方證實了
《星光幫》男歌手認愛「大馬小白安」　曬翹腳情侶照
520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿「這3檔」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德正式就職　侯友宜籲尊重新民意：期待溝通代替衝突

「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望

學者陳明祺：對岸無法接住賴清德善意　再次錯失歷史良機

盧秀燕號召百團旅遊傳愛花蓮不間斷　台中宗教團體募集善款近2000萬

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

國台辦指賴清德「台獨工作者」　陸委會：應尊重台灣人民的選擇

快訊／賴清德520就職日「0共機」侵擾　8共艦在台海周邊活動

卓榮泰簽上任首份公文　投74億加強食品安全建設

備戰521！民眾黨喊話支持者「別去立院集會」　憂側翼反串鬧事

立院明再戰！被「前同事」柯建銘搭話　蔣萬安神情凝重：支持國會改革

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

「喜劇天王」李國煌機智反應太好笑！　虧「林俊傑演戲沒人看、吳宗憲票房可憐」

宋康昊《逆貧大叔》神演技闖政壇超會算　力捧卞約漢…鬥李奎炯誰能上位

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

賴清德正式就職　侯友宜籲尊重新民意：期待溝通代替衝突

「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望

學者陳明祺：對岸無法接住賴清德善意　再次錯失歷史良機

盧秀燕號召百團旅遊傳愛花蓮不間斷　台中宗教團體募集善款近2000萬

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

國台辦指賴清德「台獨工作者」　陸委會：應尊重台灣人民的選擇

快訊／賴清德520就職日「0共機」侵擾　8共艦在台海周邊活動

卓榮泰簽上任首份公文　投74億加強食品安全建設

備戰521！民眾黨喊話支持者「別去立院集會」　憂側翼反串鬧事

立院明再戰！被「前同事」柯建銘搭話　蔣萬安神情凝重：支持國會改革

王齊麟520「捧陳詩媛臉頰」甜告白！　狂放閃她胞姊不忍留言了

Elkie莊錠欣520公佈好消息！　2項喜訊禮物獻給歌迷

陳志強、曾智希520約看婚禮場地！　甜蜜對望：是不是很浪漫？

綠舞春夏線上旅展41折起　KKday富國島與福島機票6999元起

「無限牛舌」狂上桌　2女去燒烤店吃到快崩潰…一問店員糗了

賴清德正式就職　侯友宜籲尊重新民意：期待溝通代替衝突

美日等國派員參加520就職典禮　國台辦：阻擋不了中國終將統一

快訊／YouBike全台大當機　營運團隊發公告：系統異常

伊能靜「作為媽媽我也畢業了」！　長文祝福告白帥兒：永遠愛你

「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

陳思宇520登記結婚曬婚紗照

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

蔡英文卸任禮遇每月領8.6萬元　8年自砍1500萬捐公益

快訊／行政院核定！　北市警察局長張榮興出任警政署長

賴清德稱台灣是國名　馬辦重話批「違憲」

快訊／總統夫人首亮相！　吳玫如黑洋裝配粉色外套亮麗現身

賴清德就職典禮唯一藍委出席！　謝衣鳯：希望朝野不要對立

宣誓就職太緊張？　媒體人曝賴清德典禮上2凸槌

賴清德520主視覺抄襲國外作品？　藍委轟：公然剽竊丟臉丟到國際

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

賴清德520主視覺被控剽竊　設計師還原理念：非抄襲

快訊／「妳會比較辛苦喔」！　蔡英文臨別叮嚀第一夫人吳玫如

包圍立院青年遭起底「染毒政治網紅」

就職典禮嗨唱金曲彩虹、再出發　賴清德、蕭美琴台上尬舞使勁搖

更多熱門

相關新聞

台學者：對岸再次錯失歷史良機

台學者：對岸再次錯失歷史良機

總統賴清德今（20日）正式就職，清大社研所副教授陳明祺表示，賴清德的兩岸論述「有為有守」，然而對岸卻無法接住善意，再次錯失歷史良機；東吳大學政治學系助理教授陳方隅則說，對中國而言，中華民國的存在本身就是一種「台獨」，台灣的在野黨實在不應該持續跟著中國隨之起舞。

520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿00929、長榮航、三商壽

520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿00929、長榮航、三商壽

國台辦批賴清德　陸委會：應尊重台灣人選擇

國台辦批賴清德　陸委會：應尊重台灣人選擇

快訊／賴清德520就職日「0共機」侵擾　8共艦在台海周邊活動

快訊／賴清德520就職日「0共機」侵擾　8共艦在台海周邊活動

朱立倫批賴清德檯面化「兩國論」　綠黨團：國民黨可以說哪裡不對？

朱立倫批賴清德檯面化「兩國論」　綠黨團：國民黨可以說哪裡不對？

關鍵字：

就職賴清德兩岸關係演說政治

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

台積電採購2萬台筆電　竟是營業員簽假約

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面