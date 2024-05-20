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520台中最「婚」頭　600對登記結婚成六都第一

▲520台中最「婚」頭，600對登記結婚成六都第一。（圖／民政局提供）

▲520台中最「婚」頭，600對登記結婚成六都第一。（圖／台中市民政局提供）

記者游瓊華／台中報導

今(20)日是520網路情人節，同時也代表著「我愛你」，台中市民政局統計，全市今日一口氣新增600對新婚佳偶，其中有7對同婚；相較於平常日每日45對受理對數計算，明顯增加逾13倍，並較去年同日345對大增255對。民政局長吳世瑋表示，「520我愛你」諧音好記又能展現愛意，可說是新人辦理結婚登記的首選，恭喜所有佳偶情定終身，續寫愛的詩篇。

吳世瑋說明，在這個極具愛的日子台中市共有600對新人情定終身，其中南屯戶所共有49對新人登記結婚，受理對數為全市之冠，南屯戶所極具特色的復古工業風結婚牆，也成為最厲害的「催婚神器」，而位於市政都心的西屯戶所則以46對受理對數居次，太平戶所則以44對受理對數位居第三；市府也致贈登記新人「不鏽鋼雙耳鍋」成家福袋，祝福新人幸福甜蜜「鍋」一輩子。

民政局表示，今日前往北區戶所登記的新人綺綺與祥祥，彼此父母是朋友，從小就是青梅竹馬，長大後漸失聯繫，直到某日相見，男方向女方邀請互加臉書，便開始8年的愛情長跑，今天520剛好是倆人合完八字的好日子，便選在今天結婚登記；另戶籍在大雅區的羅先生，之前在嘉義救國團工作時，因緣際會認識了身為社工的李小姐，發現彼此都曾在對方居住的城市生活過，甜蜜的牽絆，牽起倆人愛的紅線，雙方覺得520諧音「我愛你」，浪漫又好記，決定在520這天互許終身。

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