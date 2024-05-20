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大陸 大陸焦點 特派現場

美日等國派員參加520就職典禮　國台辦：阻擋不了中國終將統一

▲▼國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對美國、日本等國派團參加總統賴清德就職典禮，國台辦今（20）晚表示，民進黨「倚外謀獨」和外部勢力干涉，只會給台灣民眾帶來深重禍害，改變不了台灣是中國一部分的事實，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

國台辦發言人陳斌華指出，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分；一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，為世界上絕大多數國家所堅持和恪守，是大義所在、人心所向。

陳斌華表示，陸方堅決反對美國等建交國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，強烈譴責其以任何方式、任何藉口干涉台灣事務；敦促美方及有關國家立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和對中方所作嚴肅政治承諾，慎重妥善處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

陳斌華指出，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，拓展所謂「國際空間」，其所作所為完全背離台灣主流民意，損害台海地區和平穩定，必須指出，「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」注定失敗。

陳斌華批評民進黨「倚外謀獨」和外部勢力干涉，只會給台灣民眾帶來深重禍害，改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

據我外交部統計，自今年1月13日至就職典禮期間，總計有73個訪團、687人來台向總統及副總統當選人表達祝賀之意，包含22團179人於就職典禮前來祝賀，另有51團508位外賓將於5月20日參加就職典禮及相關活動。

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