學者陳明祺：對岸無法接住賴清德善意　再次錯失歷史良機

▲學者認為，賴清德的兩岸論述「有為有守」，然而對岸卻無法接住善意。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）正式就職，清大社研所副教授陳明祺表示，賴清德的兩岸論述「有為有守」，然而對岸卻無法接住善意，再次錯失歷史良機；東吳大學政治學系助理教授陳方隅則說，對中國而言，中華民國的存在本身就是一種「台獨」，台灣的在野黨實在不應該持續跟著中國隨之起舞。

陳明祺指出，在中共步步進逼情況之下，賴清德在整個就職演說中展現出來「有為有守」的態度，他除了明確提出世界需要台灣的3大理由，包括世界民主鏈、亞太安全鏈、民主供應鏈，同時也展現實質誠意，拋出重啟雙邊對等觀光旅遊，以及學位生來台就學等政策，向中國釋出善意。

陳明祺表示，賴清德日前提出「和平四大支柱行動方案」，談及國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力、推動價值外交等，以及今日所提「我們有追求和平的理想，但不能有幻想」，都展現他對兩岸議題的務實態度。

「各方也都期待，我相信包括中國也知道，他（賴清德）會秉持有為有守的方向，來處理兩岸關係」，陳明祺說，然而，對岸無法接住善意，再一次錯失歷史的良機，相較之下，台灣則是更願意肩負責任、堅持健康有序交流的一方，因為深知「台海和平穩定不只是關乎台灣與中國，更是全世界的事情」。

陳方隅表示，賴清德的講稿內容結構相當完整，內政與外交篇幅比例分配適中、結構完整且敘事清楚。在內政方面，賴清德詳細地講述包括經濟、產業、長照、民生與年輕人等施政方向，他過去所宣示內閣要打造AI創新，此次內閣亦與他的用人哲學吻合，這些都是對未來施政藍圖的宣示；至於外交方面，他也將延續前總統蔡英文的外交路線，過去8年的外交成績世界有目共睹，相信大家對此都很放心。

陳方隅指出，過去前總統蔡英文的就職演說對中國釋出極大的善意，然而中國的回應卻仍然只有震怒與批評，由此可知無論總統表達什麼立場，中國的批評都不會停止。他強調，對中國而言，中華民國的存在本身就是一種「台獨」，台灣的在野黨實在不應該持續跟著中國隨之起舞。